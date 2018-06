Eilenburg

Keller-Einbrecher waren am Dienstag in Eilenburg am Werk. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus am Nikolaiplatz gewaltsam Zugang und öffneten mindestens sieben Kellerabteile.

Aus drei der Keller stahlen sie vier Fahrräder, darunter auch ein weißes Mountainbike mit auffälligen blau/grünen Streifen, ein metallic-grünes Damenfahrrad und ein 20-Zoll-Mädchenfahrrad. Zudem stahlen sie eine Tischdrehbank, eine Standfräse, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber.

Nicht weit vom Tatort am Nikolaiplatz entfernt öffneten Diebe in der Schulstraße weitere Kellerabteile, um die darin aufbewahrten Fahrräder zu stehlen. Dazu entriegelten sie gewaltsam die Schlösser. Eine Anwohnerin hatte im Tatzeitraum zwei Männer beobachten können, die die Flucht ergriffen, als sie auf die Frau aufmerksam geworden waren.

Die Zeugin konnte die Männer folgendermaßen beschreiben: Der erste ist europäischen Typs, etwa 1,80 Meter groß, Mitte 20, hat kurze braune Haare und trug ein weißes T-Shirt und blaue Jeans. Der zweite Mann hat eine Glatze, ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er trug ein dunkelblaues T-Shirt und dunkelblaue Badeshorts.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen.

Von kasto