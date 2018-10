Eilenburg

Mit der Wende änderte sich vieles. Auch beim Abwasser, dessen Klärung in und um Eilenburg, Doberschütz, Zschepplin (und später auch Krostitz) in diesem Jahr seit einem Vierteljahrhundert in den Händen der Abwasserzweckverbandes Mittlere Mulde liegt.

Plötzlich gab es 42 Millionen Mark Fördermittel

An einen Brief kann sich Wilfried Goldmann, der von Beginn bis 2008 Geschäftsführer des Verbandes war, auch knapp ein Vierteljahrhundert später noch erinnern: „Im Oktober 1993 hielt ich einen Fördermittelbescheid über 42 Millionen Deutsche Mark in den Händen. Da wurde mir angesichts der Summe, die wir in den nächsten Jahren verbauen sollten, schon etwas schwindlig.“

Einige Vorarbeiten hatte die Stadt Eilenburg unter dem damaligen Bürgermeister Herbert Poltersdorf aber schon vor Gründung des Verbandes geleistet. „Als ich 1992 noch im Tiefbauamt der Stadt anfing“, so der frühere Leiter des ECW-Wasserwerkes, „gab es bereits erste Planungen für das Ortsnetz Eilenburg, für die Kläranlage und auch für das Verbandsgebiet.“

Proteste gegen Klärwerk in Hainichen

Eine der ersten und wichtigsten Aufgabe von Wilfried Goldmann war es dann, einen Standort für das Klärwerk zu finden. Denn heute nicht mehr vorstellbar: Bis dahin hatte lediglich Eilenburg-Ost eine Mischwasserkläranlage, sonst gab es in der Regel nur sogenannte Absetzgruben. Als die Wahl für das neue Klärwerk aus technologischen Gründen auf Hainichen fiel, habe es dort Riesenkämpfe gegeben, erinnert sich der heute 73-jährige Wilfried Goldmann an eine aufregend Zeit. „Wir sind mit den Bürgern sogar in den Westen gefahren, um ihnen eine moderne Kläranlage zu zeigen und zu überzeugen.“ Es gelang, auch weil man das Klärwerk im Ort Hainichen so gut wie nicht sieht, riecht oder hört. Der Bau selbst war nur mit Fördermitteln möglich. Deren Beantragung sei damals aber wesentlich einfacher als heute gewesen. Dafür gebe es heute aber andererseits mehr Verständnis der Bürger für die Grundaufgabe. „Denn am Anfang wollten viele nicht angeschlossen werden, in der jüngeren Vergangenheit gab es dagegen schon Rückfragen, wann man den dran sei.“

Abwassernetz Ende 2018 komplett

Inzwischen kann letztere Frage von Mathias Müller, der unter Wilfried Goldmann zunächst technischer Leiter war und seit 2007 die Geschäfte führt, ganz einfach beantwortet werden: „Allerspätestens Ende 2018“ – dann ist das Netz nicht nur im Krostitzer Ortsteil Mutschlena, wo derzeit gebaut wird, sondern im gesamten Verbandsgebiet komplett. Eine Ausnahme bilden nur die 300 Grundstücke, die auch dauerhaft dezentral entsorgt werden müssen.

Millionenschwere Investitionen

Insgesamt 85 Millionen Euro wurden dafür im zurückliegenden Vierteljahrhundert vor allem unter der Erde verbaut. Neben dem Klärwerk erinnern sich Mathias Müller und Wilfried Goldmann vor allem an die Baustellen Torgauer Straße, Nordring und Torgauer Landstraße in Eilenburg. Mathias Müller: „Das war 1996 bis 1998. Die bis zu zwei Meter Durchmesser großen Kanäle mussten bis zu sieben Meter tief verlegt werden. Als dann der Kreuzungsbereich Torgauer Straße/Nordring dran war, floss der komplette Verkehr über den Dr.-Külz-Ring. Denn damals gab es noch keine Umgehungsstraße.“

Schwierige Zeit beim Hochwasser

Auch die Augusttage 2002 werden den beiden unvergessen bleiben. „Als am Abend des 13. August der Strom ausfiel, wollten wir den Betrieb des Klärwerkes mit einem Notstromaggregat sichern. Dass die an sich hochwassersicher gebaute Anlage selbst untergehen könnte, daran haben wir doch nicht eine Sekunde gedacht“, erzählt Wilfried Goldmann.

Doch es kam so. „Als das Wasser über das höher gelegene Tor reinströmte, wurde uns schlagartig klar, die Straße nach Eilenburg steht unter Wasser. Wir konnten nur noch flüchten. Dass wir Eilenburg erreichten, war auch Glück. Denn die Scheinwerfer unseres Kippers tauchten in jeder Senke unter.“ Diese Fahrt wird unvergessen bleiben – wie auch der Kraftakt danach. Denn die nächsten drei, vier Jahre galt es, die Schäden an Klärwerk und Kanalnetz in Höhe von fünf Millionen Euro zu beseitigen, was nur dank großzügiger Hilfe und Förderung möglich war. Sie kam und heute steht der Verband, der nach vier zwischenzeitlichen Umzügen seinen Platz seit 1998 im Verwaltungsgebäude am Maxim-Gorki-Platz hat und 18 Mitarbeiter und zwei Azubis zählt, gut da.

In dem Abwasser, das von Hainichen in die Mulde, von Wöllnau in den Klotzgraben und von Noitzsch in den Schadebach fließt, können nicht nur Fische wieder überleben. Da lässt es sich einfacher verschmerzen, dass die 48 Pfennige, die zu DDR-Zeiten pro Kubikmeter Wasser/Abwasser zu zahlen waren, ebenfalls längst Geschichte sind.

Von Ilka Fischer