Eilenburg

Für einen Heiligabend sind ungewöhnlich viele Leute im Stadtpark unterwegs. Nach rund 600 Gästen am 23. Dezember sind es am Weihnachtsabend sogar rund 800 Gäste, die von den Lichtern, die vom Eilenburger Tierpark sanft herüberleuchten, magisch angezogen werden. Weniger Meter vor dem weihnachtlich geschmückten Tierpark lockt der Weihnachtsklassiker „Alle Jahre wieder …“ zusätzlich. Dazu gesellt sich der schnaufende Ruf der Parkeisenbahn, Kräppelchen-Geruch steigt in die Nase.

Weihnachtswald und Glühweinduft

Am Eingang begrüßt ein Weihnachtsmann die kleinen und großen Kinder. Dahinter, auf der Freifläche der Gaststätte, wird im temporär aufgestellten Weihnachtswald Glühwein getrunken, über kleinem Feuer bäckt der Knüppelkuchen. Doch natürlich lockt vor allem der große weihnachtlich geschmückte Pavillon. Auf Heuballen sitzend, reißen die Kinder ihre Stauneaugen auf. Der extra aus dem Erzgebirge angereiste Zauberwichtel Wendulin verknotet mit Hilfe der Kinder tannengrüne und weihnachstmantelrote Tücher. Er lädt zudem gemeinsam mit einem Zuschauerkind in die Zauberbäckerei ein.

Mit vielen anderen Kindern verfolgen dies Heiligabend auch der fünfjährige Jil und die zweijährige Liz. Ihre Mutti Jenny Stowasser, die gemeinsam mit dem Papa und Opa in den Tierpark besucht, erklärt indes: „Wir kommen seit vier Jahren jedes Jahr zu Weihnachten in den Tierpark. Das ist immer wunderschön und als Eilenburger haben wir es ja auch nicht weit.“

Die Geschichte einer verrückten Idee

Wie kommt man aber auf so eine Idee, am Heiligabend, wie auch am Tag zuvor, in den Tierpark einzuladen? Tierparkchef Stefan Teuber erinnert sich: „Die Weihnachtsmärkte waren in den 90er-Jahren immer Anfang und Mitte Dezember vorbei. Kurz vor und direkt zu Weihnachten machte keiner was. Wir wollten daher einfach zu einen weihnachtlichen Rundgang am Heiligabend einladen.“

Dass sich das zu einer solchen Erfolgsgeschichte mausert, war so nicht abzusehen. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang bei der Besucherresonanz zeigt die Tendenz jetzt wieder klar nach oben. Für viele Eilenburger gehört ein Besuch des Tierparks zwischen Stollenessen, Bescherung und Kirchenbesuch längst zum Weihnachtsritual.

Den ersten Glühwein gibt es schon 1998

Schon 1998, damals hatte der Verein den Tierpark gerade von der Stadt übernommen, gab es mit einem Ausschank von Glühwein am Heiligabend einen ersten Probelauf. 1999 fiel dann die Entscheidung, es wird mehr gemacht. Die Veranstaltung selbst entwickelte sich nach und nach. Am Anfang wurden beispielsweise in einem Zelt auf der Koppel Märchenfilme gezeigt, 2001 dampfte zum ersten Mal die Parkeisenbahn, später kam das Festzelt auf der Freifläche, an dessen Stelle seit 2011 der Festpavillon dauerhaft steht. Und hier bekam der Weihnachtsmann, der auf Wunsch die mitgebrachten Geschenke überreicht, auch seine eigene Wohnzimmerecke samt Opa-Sessel und Oma-Lampe.

Tannen im doppelten Einsatz

Hinzu kam vor etlichen Jahren der Weihnachtswald, für dessen Tannen die Tierparkmitarbeiter mit dem echten Orangenscheiben-Schmuck einen ganz speziellen Look kreiert haben. Die Weihnachtsbäume, so ein interessantes Detail am Rande, leisten im Tierpark übrigens bereits ihren zweiten Einsatz. „Wir sind froh“, so Steffen Teuber, „dass wir die Bäume seit einigen Jahren vom Eilenburger Weihnachtsmarkt übernehmen können.“ Ein Dank gilt daher dem Veranstalter Coex, der mit dem Weihnachtsmarkt auch diese Gepflogenheit in Eilenburg übernahm.

Zuerst waren die Engel

Silva Förster hat alle 20 vergangenen Heiligabende im Tierpark zugebracht. „Angefangen haben wir mit den Engeln, deren Kostüme handgenäht waren. Später kamen Schneekönigin und Schneemann hinzu“, erklärt die Tierpflegerin. „Seit 2014 bin ich auf den Elch gekommen“, kommentiert sie ihr neuestes Kostüm mit Humor. Ihre Erfahrung: „Vor dem Elch haben die Kinder eher weniger Respekt, vor dem Weihnachtsmann und dem Grinch aber schon.

Ähnlich sieht das Uwe Bär, der seit 2002 dabei ist. Da er erst als Weihnachtsmann und dann jahrelang als Schneemann unterwegs war, hat er den direkten Vergleich: „Der Weihnachtsmann ist eine Respektperson.“ Beim Schneemann sei das anders. „Da gibt es weniger Zurückhaltung, und es wurde schon gerne mal probiert, ob der sich wirklich kalt anfühlt.“

Peggy Tessmann ist dagegen als Schneekönigin sozusagen die Fee im Weihnachtsmanneinsatz. Auch in diesem Jahr hilft sie, damit der Weihnachtsmann jedem Kind auch das richtige Geschenk überreicht. Getreu dem Motto: Alle Jahre wieder.

Von Ilka Fischer