Was ist los an der Torgauer Straße 49 in Eilenburg? Das kleine Haus verfällt seit Jahrzehnten, steht immer wieder in der Kritik. Da helfen auch die blauen Fangnetzen nichts, die absichern, dass keine Ziegel auf den Fußweg fallen. Die Verwaltung des Zentralen Flächenmanagements Sachsen vermarktet die Immobilie, die dem Freistaat zufiel. Derzeit mit wenig Aussicht auf Erfolg.