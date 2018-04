Einjährige Pia zu Ostern in Zschepplin getauft

Zschepplin. Der österliche Familiengottesdienst in der Zscheppliner St. Lucia Kirche hat Tradition. Am Ostersonntag treffen sich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch viel Kinder im Gotteshaus. Dann hält Pfarrerin Eva Fitschen den beliebten Familiengottesdienst. In diesem Jahr stand er im Zeichen der Taufe der einjährigen Pia Hillebrand aus Krippehna. „Wir feiern an diesem Tag nicht nur Ostern, sondern auch die Taufe. Dieser Familiengottesdienst kommt bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gut an, weil er speziell alle anspricht“, sagte Pfarrerin Eva Fitschen. Der Gottesdienst wurde in lockerer Atmosphäre gehalten, es wurde gesungen, es gab eine Lesung, Gebete und ein kleines Theateranspiel, das die Konfirmanden der Gemeinde gestalteten. Begleitet wurde die Zeremonie vom Posaunenchor der Kirchgemeinde. Der kleine Taufling Pia hielt die Prozedur geduldig durch. Ihre Eltern Melanie und Lars Hillebrand waren froh, dass die Taufe zu Ostern stattfand. „Es bot sich an und wir haben es gleich beim Familiengottesdienst gemacht. Jetzt geht es zur großen Tauffeier ins Schalomhaus nach Krippehna. Und vielleicht kommt dort ja gleich noch einmal der Osterhase vorbei“, sagte die stolze Mutti.

Von Steffen Brosz