Krostitz/Eilenburg

Ausgerechnet ein Lehrer gründet einen Nachhilfezirkel? Thomas Beyer sieht darin keinen Widerspruch oder Interessenskonflikt. Seit 2007 betreibt er in Krostitz und Delitzsch die Einsteinschmiede, seit einigen Wochen ist er damit auch in Eilenburg in der Leipziger Straße 21 präsent. Beyer ist Lehrer aus Leidenschaft. Und als solcher weiß er, wie schwer es in einer großen Klassengemeinschaft mit bis zu 28 Schülern ist, Individualität leisten, auf den Einzelnen eingehen zu können. Die dieser aber braucht, vor allem dann, wenn es Auffassungs- oder Verständnis-Probleme gibt. „In kleineren Gruppen lassen sich Kenntnisse und Fähigkeiten leichter vermitteln. Zu den Schülern lässt sich auch eine ganz andere Beziehung aufbauen“, ist der 54-Jährige überzeugt.

Beim Lernen geht es vor allem um Freude

Schüler sollen Freude beim Lernen erleben. Diesem Credo hat sich Thomas Beyer im Beruf aber eben auch in seiner Freizeit verschrieben. Er ist Lehrer für Sport und Geschichte, war viele Jahre an der Mittelschule in Eilenburg-Ost, hat jetzt noch eine Klasse an der Oberschule in Krostitz und lehrt am Staatlichen Seminar in Leipzig, wo er Absolventen unterrichtet. Als vor ein paar Jahren der damalige Flächentarifvertrag zeitweise nur eine Teilzeit-Tätigkeit ermöglichte, suchte er nach einem neuen Betätigungsfeld. Hinzu kam, dass er immer mal wieder von Nachbarn und Freunden angesprochen wurde, ob er dem Nachwuchs bei dem einen oder anderen schulischen Problem helfen könne.

Irgendwann entstand die Idee, dies professioneller aufzuziehen. Zunächst allein, später mit Mitstreitern. Gleichgesinnte fand Beyer dabei vor allem in den eigenen Berufsreihen. Fünf sind momentan dabei, meist Kollegen, die jetzt im Ruhestand sind. Leicht sei es allerdings nicht, Interessierte zu finden. Schon gar nicht für alle Fächer. Mathe, Deutsch und Englisch, dafür würde es momentan gut aussehen. Von der 1. bis 12. Klasse sei die Nachhilfe möglich, die Gruppen sind maximal mit drei Schülern besetzt.

Versetzungsgefahr ist ein Motiv für Nachhilfe

Versetzungsgefahr oder ein besserer Notendurchschnitt seien Gründe, warum sich Eltern oder Schüler an ihn wenden. Die Gründe dafür können vielfältig sein, doch Thomas Beyer weiß, dass Stichworte wie Lehrer-Mangel, überalterte Lehrerschaft, Seiteneinsteiger in diesem Zusammenhang mit zu nennen sind. Die Schüler kommen aus allen Schularten, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Nicht nur die, die dem Lernstoff nicht ganz so gut folgen können, wie ihre Klassenkameraden. Sie machen schon das Gros aus, aber es gäbe auch die, bei denen es um Verbesserungen im oberen Zensurendurchschnitt gehe. Mancher brauche aber einfach auch nur einen Impuls, um ein bestimmtes Problem erfassen und dann an einer Lösung arbeiten und sie auch erreichen zu können.

Zu Beginn gibt es stets ein Beratungsgespräch. Wo soll es hingehen, was ist sinnvoll. Bis zur 4. Klasse dauern die Unterrichtsstunden 60 Minuten, danach gibt es Doppelstunden (2 mal 45 Minuten). Langzeitverträge gibt es nicht, die Verträge sind jederzeit kündbar.

Von Kathrin Kabelitz