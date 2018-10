Eilenburg

Großeinsatz für die Feuerwehr in Eilenburg in der Nacht zu Montag. Polizeiangaben zufolge geriet gegen 1.30 Uhr tonnenweise Sperrmüll und Holz, gelagert in großen Containern, auf dem Wertstoffhof Remondis in Brand. Die Feuerwehr rückte mit 22 Kameraden an, um den Brand zu löschen. Per Drehleiter und vom Boden wurde die Flammen auf einer rund 80 mal 80 Meter großen Fläche bekämpft. Nach und nach mussten die großen Haufen abgelöscht und mit einem Bagger auseinandergezogen werden, um auch letzte Glutnester zu ersticken. Gegen 3 Uhr, so die Polizei, sei das Feuer zwar gelöscht gewesen. Der Einsatz war aber erst gegen 6 Uhr beendet.

Laut Feuerwehr ist Selbstentzündung unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Wegen der dunklen Rauchsäule, die aufstieg und auftretender Rauchgase wurden Anwohner per Lausprecherdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr nahm zudem Messungen in der Stadt vor, die Ergebnisse stehen noch aus.

Brandfläche von mehr als 100 Quadratmetern

Der Einsatz dauerte bis in den Morgen an. Über dem Stadtgebiet war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Einsatzkräfte mussten die Ausbreitung auf weitere Container verhindern. Kay Kunath, der stellvertretender Kreisbrandmeister des Landkreises Nordsachsen sagte: „Wir wurden zuerst zu einem Kleinbrand alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Brand größer war. Es brannte eine Fläche von über 100 Quadratmetern.“

Der normale Entsorgungsbetrieb konnte am Montag wieder aufgenommen werden, wenn auch eingeschränkt. „Die Brandabfälle müssen noch zusammengekehrt und entsorgt werden“, so Geschäftsführer Volker Wagner.

