Eilenburg

Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in der Dr.-Belian-Straße in Eilenburg vom Fahrrad gestürzt. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Das Mädchen war am Montag gegen 15.45 Uhr in Richtung Skaterbahn unterwegs, berichtete die Polizei. An einer Kreuzung habe die Elfjährige einen von rechts kommenden VW übersehen. Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte das Kind, ohne den VW berührt zu haben.

Von LVZ