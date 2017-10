Eltern in Mockrehna müssen ab Januar mehr für die Kita zahlen

Mockrehna. Ab 1. Januar müssen die Eltern der 345 Kinder, die in den fünf Kindertagesstätten sowie im Hort der Gemeinde Mockrehna betreut werden, etwas tiefer in die Tasche greifen. Konkret geht es um jeweils fünf Euro, die für die neunstündige Betreuung in Krippe und Kindergarten sowie für die fünf- oder sechsstündige Hortbetreuung monatlich mehr bezahlt werden müssen.

Beschluss ohne Diskussionen

Auf der Gemeinderatssitzung am Dienstag verabschiedeten die Gemeinderäte bei vier Gegenstimmen die bereits mit Elternbeiräten und in nicht öffentlicher Sitzung vorberatenen neuen Gebühren ohne größere Diskussion. Mockrehna, das die Kinderbetreuung komplett in kommunaler Hand behalten hat, bewegt sich mit seinen Sätzen allerdings auch nach dieser Erhöhung sachsenweit im unteren Bereich. So müssen für das 1. Kind in der Kinderkrippe bei neunstündiger Betreuung von den Eltern im nächsten Jahr 185 Euro gezahlt werden. Im Kindergarten sind es 105 Euro, im Hort bei fünfstündiger Betreuungszeit 55 Euro, bei sechs Stunden 65 Euro.

Gemeinde immer noch günstig

Um diese günstigen Gebühren zu ermöglichen, verzichtet die Gemeinde auf eine höhere Umlage der Kosten auf die Eltern. In der Kinderkrippe werden 20,4 (von 23 Prozent) der Kosten umgelegt, im Kindergarten sind es 23,8 und im Hort 25,3 Prozent. Hier wären jeweils bis zu 30 Prozent gesetzlich möglich.

