Ende Februar wird der neue Eilenburger Hort übergeben

Eilenburg. Der Termin steht: In sieben Wochen findet der Einzug in den neu gebauten Hort an der Eilenburger Grundschule Ost statt. Nach der Übergabe an den Betreiber wird ab dem 15. Februar der Bezug des Neubaus stattfinden. In dem Haus, das neben der Grundschule entstanden ist, laufen jetzt die letzten Arbeiten. Die Maler sind noch tätig. Die Feininstallationen an Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektrotechnik sind weitgehend abgeschlossen, Innentüren eingebaut, Wände gefliest, der Bodenbelag verlegt. „In den nächsten fünf Wochen werden noch verschiedene Möbel geliefert, die Ausgabe- sowie die Kinderküche ausgestattet beziehungsweise eingebaut“, erklärt die Stadtverwaltung, was noch zu tun bleibt.

Platz für 200 Kinder

Der Neubau bietet Platz für 200 Kinder. Der Hort wird sich am pädagogischen Kneipp-Konzept orientieren und dazu passend den Namen Sebastian Kneipp-Hort tragen. Das Kneipp-Konzept, das Grundlagen für eine gesunde und naturgemäße Lebensweise vermittelt, wird hier fortgesetzt. Denn Träger der Einrichtung wird die Volkssolidarität sein, die auch die Kindertagesstätte „Bummi-Kneipp“ betreibt. Dort und in der Kita Löwenzahn werden die 130 Kinder betreut, die nach den Winterferien in die neue Einrichtung wechseln. Es wird davon ausgegangen, dass es noch höhere Schülerzahlen und außerdem mehr Hort-Anmeldungen gibt, wenn sich die Bedingungen verbessern.#

2,9 Millionen Euro investiert

Bald haben es die Kinder nach ihrem Unterricht in der Grundschule nicht mehr weit in den Hort. 2,9 Millionen Euro wurden ins Projekt investiert, das über das Programm „Brücken in die Zukunft“ gefördert wird. In den Kitas wird dann Platz für Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Krippenalter frei. Dafür muss aber noch umgebaut werden.

Der neue Hort hat acht Gruppenräume, die unter anderem dem Forschen und Experimentieren, fürs Spielen und Basteln, für Bewegung fürs Bauen, Theater und Musik sowie für die Kinderküche gedacht sind. In der Mensa können die 100 Grundschüler ihr Mittagessen einnehmen. Ansonsten ist der Raum für den Hortbetrieb da, hier können ebenso Einwohnerversammlungen stattfinden. lis

Von Heike Liesaus