EnviaM bindet neue Gasleitung ein: Fackel brennt Montag auf Eilenburger Schanzberg

Eilenburg/Jesewitz. Am Montag brennt eine riesige Gasfackel im Eilenburger Industriegebiet Am Schanzberg. Der Grund: Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas (Mitnetz) verbessert die Versorgungssicherheit in Nordsachsen und bindet in Eilenburg, Gordemitz und Jesewitz eine neue Gashochdruckleitung in ihr Netz ein. Diese Trasse verläuft zwischen Taucha und Eilenburg.

Versorgung für die Papierfabrik

Hauptsächlich wird sie zur Versorgung des Netzanschlusses Eilenburger Papierfabrik Stora Enso Sachsen auf dem Schanzberg dienen. Über diesen Netzabschnitt werden aber auch die Stadtwerke Eilenburg, das Gewerbegebiet Jesewitz und die Geflügelmastanlage Liemehna versorgt. Die Kosten für den Bau betragen rund 960 000 Euro. Am Montag wird der betreffende Netzabschnitt vor der Einbindung geleert. Diese Restgasmengen werden mit einer Hochleistungsfackel abgefackelt, um die Umwelt zu schonen.

Lärmbelästigungen sind möglich

Während der Einbindemaßnahmen kann es von Sonntag bis Donnerstag kann es in Eilenburg, Gordemitz und Jesewitz eventuell zu Lärmbelästigungen kommen, teilt der Netzbetreiber mit und bietet um Verständnis. Die zuständigen Stellen in Eilenburg seien über die Baumaßnahmen informiert. Mitnetz betreibt ein Gasnetz, das sich fast 7000 Kilometern über die Bundesländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt. Bereits vor zwei Jahren war die Pipeline auf Feldern unter anderem zwischen Gordemitz und Jesewitz, nahe der Bundesstraße zur künftigen Versorgung der Eilenburger Papierfabrik verlegt worden, die nun eingebunden wird.

Von lis