Mockrehna

Die Neubaupläne des Lebensmittel-Discounters Penny in Mockrehna sind ins Stocken geraten. Wie Bürgermeister Peter Klepel (parteilos) sagte, habe die Gemeinde derzeit keine neuen Erkenntnisse zum Stand. Hauptproblem, so mutmaßt er, sei die vom Unternehmen favorisierte Zufahrt direkt von der B 87 im Dorf auf das vorgesehene Gelände neben der Kirche, auf dem Penny einen neuen Lebensmittelmarkt errichten will. So gebe es nur eine Genehmigung zum Rechtsabbiegen, wenn man aus Richtung Torgau kommt, zum Linksabbiegen aus Richtung Doberschütz kommend nicht. Autofahrer müssten dann einen Umweg über den Gassenteich fahren, was wiederum den Anwohnern nicht passt.

Investition nicht vom Tisch

Penny selbst will sich zu den Neubauplänen nicht äußern. Das teilte Anja Schwerdtfeger von der Regionalassistenz Region Ost in Teltow mit. Die Leo Schwarz Immobiliengesellschaft in Leipzig, die für Penny den neuen Markt bauen wird, hält sich ebenso bedeckt mit Aussagen. Es gebe derzeit noch Gespräche. Ende Januar könne man mehr sagen, so ein Sprecher des Unternehmens. Die Neubaupläne seien aber nicht vom Tisch.

Penny plant größeren Markt

Die Penny Markt GmbH, die bereits am Dorfausgang Richtung Eilenburg einen Markt betreibt, will im Dorfzentrum einen neuen, 800 Quadratmeter großen Markt bauen – und sich damit um 200 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern. Grundsätzlich steht dem Vorhaben auch nichts im Weg. Die Pläne dafür sind schon seit gut zwei Jahren bekannt, sie hatten aber in der Gemeinde immer wieder für Diskussionsstoff gesorgt.

So gab es mehrere Einwände von Bürgern, die in dem Umfeld wohnen. Sie halten unter anderem eine Zufahrt über die Straße am Wohngebiet Gassenteich für unzumutbar und sehen letztlich das Kirchenumfeld mit dem Supermarkt-Neubau verschandelt. Auch der Gemeinderat war sich uneins. Dort gab es Fürsprecher und Gegner. Die Kommune hat bei dem Vorhaben die Planungshoheit, die Kosten werden aber vom Investor getragen.

Auch Netto will erweitern

Penny selbst hatte in der Vergangenheit stets betont, am Standort Mockrehna bleiben zu wollen. Das Unternehmen braucht dafür aber einen größeren Markt direkt an der Bundesstraße. Neben dem Discounter will auch Konkurrent Netto in Mockrehna erweitern, jedoch am bereits bestehenden Standort. Auch die Pläne sind schon länger bekannt – in der Umsetzung befinden sie sich aber nicht.

Von Nico Fliegner