Delitzsch. Dem Fernsehen hat sie den Rücken gekehrt, doch nach Delitzsch kehrt Katrin Huß zurück. Die in der Loberstadt aufgewachsene Moderatorin arbeitet zukünftig im VitaMed-Zentrum für Gesundheitssport in der Securiusstraße, teilt der Verein auf seiner Facebookseite mit. Katrin Huß hat Sport und Journalistik studiert und ist ausgebildete Yogatherapeutin. In Markkleeberg hat sie sich ein Yogastudio aufgebaut, in dem sie ebenfalls selbst unterrichtet. Im Delitzscher Gesundheitssportverein soll sie vor allem im Geräte- und Kursbereich tätig werden, so die Mitteilung des Vereins, der rund 2000 Mitglieder zählt.

Mit 47 Jahren hatte Katrin Huß erst vor wenigen Wochen ihre TV-Karriere vorerst ad acta gelegt und ihren Abschied vom Magazin „MDR um 4“ (früher „Hier ab Vier“) verkündet. „Irgendwann kam der Punkt“, schrieb die in Wolfen geborene Katrin Huß damals auf Facebook, „an dem ich gemerkt habe, dass ich vergessen hatte, meine eigene Lebensgeschichte zu schreiben.“ Sie habe keine eigenen Kinder, kaum Zeit für ihre Freunde und keine Zeit für die Liebe. Auch ein Hamsterrad würde von innen aussehen wie eine Karriereleiter und „oft merkt man zu spät, dass man auf der Stelle tritt.“ Fast 20 Jahre lang hatte Katrin Huß vor allem für „MDR um vier“ und andere Formate des Senders vor der Kamera gestanden.

Von Christine Jacob