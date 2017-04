Eilenburg. Die Diskussion um die Eilenburger Handelsstandorte geht weiter. Die Stadt hatte kürzlich ihre Argumente pro Handelsansiedlung Edeka auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände an der Ziegelstraße und contra Einkaufszentrum (EKZ) Schondorfer Mark, wo einst Marktkauf ansässig war, in einer Veröffentlichung zusammengefasst. Damit reagierte sie auf die Bürgerinitiative zum „Erhalt der Schondorfer Mark als Handelsstandort“, die mit einem Flyer erneut eine Unterschriften-Aktion startete. Nun wendet sich wiederum die Eigentümer-Gesellschaft des ehemaligen Marktkauf-Objekts gegen die Stadt-Argumentation: Denn „die darin enthaltenen Aussagen zum EKZ Schondorfer Mark sind tendenziös negativ und sollen das Objekt gezielt in einem schlechten Licht erscheinen lassen, was völlig ungerechtfertigt ist“, stellt Georg Sehling im Namen der Eigentümer, der Domicil Hausbau GmbH & Co. KG, fest. So sei die Immobilie, die Marktkauf Ende 2014 verließ, nie komplett leer gewesen. „Der Toom-Baumarkt wurde und wird weiter erfolgreich betrieben, weil der Standort für einen Baumarkt einfach besser ist als die Ziegelstraße. Deshalb zieht er auch trotz aller Abwerbungsversuche der Stadtverwaltung nicht dorthin“, erklärt Sehling.

Thüringer Unternehmen gehört Ex-Marktkauf-Objekt

Die Domicil Hausbau GmbH, die in Thüringen ansässig ist, hat die Immobilie an der Schondorfer Mark Anfang des Jahres übernommen: „Wir als erst seit Kurzem neuer Eigentümer verhandeln derzeit intensiv mit zwei renommierten SB-Warenhausbetreibern über die Wiederansiedlung.“ Die Verkehrsanbindung habe über die Jahre sehr gut funktioniert, wird auf die Erklärung reagiert, in der es unter anderem darauf verwiesen wurde, dass das EKZ nach dem Neubau der B87-Umgehung verkehrstechnisch ins Abseits geraten sei. „Das EKZ hat eine solide Bausubstanz und wird im Zuge der Revitalisierung modernisiert. Von unzeitgemäß kann keine Rede sein. Die gesamte Einzelhandelslandschaft von Eilenburg ist über die Jahre harmonisch und verträglich mit dem Standort Schondorfer Mark gewachsen.“ Die Ansiedlung an der Ziegelstraße sei dagegen überdimensioniert, werde wie ein Fremdkörper wirken und bei Einzelhändlern im Stadtzentrum zu Umsatzeinbußen führen. „Die ’Wegplanung’ der Schondorfer Mark ist eine Enteignung von Privateigentum. Dieses steht unter dem Schutz des Grundgesetzes, darüber sollten sich Verwaltung und Stadträte im Klaren sein“, so die Mitteilung der Eigentümergesellschaft.

Schondorfer Mark als Gewerbegebiet

Die Mehrheit im Stadtrat hatte die Beschlüsse zum Standort Ziegelstraße mitgetragen. Beim Verkaufsbeschluss gab es nur eine Gegenstimme. Nun steht voraussichtlich im Mai der Beschluss zum Flächennutzungsplan auf der Tagesordnung. Er sieht vor, die Schondorfer Mark als Gewerbegebiet und die alte Kraftwerksfläche an der Ziegelstraße als Sondergebiet Handel auszuweisen.

