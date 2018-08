Bad Düben

In Bad Düben und der reich strukturierten Landschaft der Dübener Heide sind zahlreiche Fledermausarten nachgewiesen. Nun lud die Naturschutzstation im Naturparkhaus zu einem spannenden Fledermausabend ein, um dem Geheimnis der nachtaktiven Tiere auf die Spur zu kommen. Fachliche und praktische Unterstützung gab es vom Naturschutzbund (NABU), wobei natürlich Rolf Schulze aus Hohenprießnitz, der Fledermausbeauftragte im Altkreis Delitzsch-Eilenburg und eine Koryphäe auf diesem Gebiet, nicht fehlen durfte.

Trotz hoher Temperaturen füllten 54 Gäste den Seminarraum im Naturparkhaus und folgten gespannt dem Vortrag von Bianka Schubert aus Dresden. Die Mitarbeiterin des NABU-Landesverbandes leitet das Projekt „Quartierpaten für Fledermäuse gesucht“ und kennt sich im Metier der sagenumwobenen Wesen bestens aus. Unzählige Bilder sowie allerlei Publikationen und Ausstellungsstücke komplettierten die Wissensvermittlung rund um die Fledermaus.

Inzwischen hatte sich die Sonne hinterm Horizont verabschiedet und die Schar machte sich auf dem Weg zur nahe gelegenen Mulde. Der Weg führte unter der markanten Muldebrücke hindurch und den Bad Dübener Lauch entlang. Am Bootsanleger war es nun an der Reihe von Rolf Schulze, das Fledermausthema fortzusetzen. Außerdem stellte er den Gästen Detektoren vor, mit denen man Töne, die im Ultraschallbereich liegen, für den Menschen hörbar machen kann. Zudem ist es Dank moderner Technik möglich, Aufnahmen verlangsamt vorzuspielen, so dass Schönheit und Ästhetik der Gesänge wahrnehmbar werden.

Inzwischen war es dunkel geworden und alle schauten und lauschten in die hereinbrechende Nacht. Doch da war leider nichts. Keine einzige Fledermaus ließ sich an jenem Abend bei den Exkursionsteilnehmern blicken. Auch beim abschließenden Abstecher in den Bad Dübener Burggarten blieben die Detektoren still. „Es war zwar nicht perfekt“, sagte Udo Reis aus Tornau am Ende, doch wie der Naturpark-Ranger hinzufügte, sei es insgesamt ein gelungener Abend gewesen, der nach einer Wiederholung ruft.

Von Heike Nyari