Fahrlässige Brandstiftung – Eilenburger Gericht spricht Angeklagte frei

Fakt ist: Es hat im Oktober 2016 in einer Küche einer Eilenburger Mietswohnung gebrannt. Die Staatsanwaltschaft sah die Mieterin im Verdacht und klagte sie wegen fahrlässiger Brandstiftung an. Doch der Schuldnachweis fiel schwer, es blieben Zweifel, so dass die Angeklagte freigesprochen werden musste.