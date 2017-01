Zschepplin. Wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt nun die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Autofahrer, der am Sonntag auf der Bundesstraße 2 im Straßengraben landete. Der Ford-Fahrer war gegen 20.30 Uhr von Leipzig kommend in Richtung Wellaune unterwegs. Wie die Polizei berichtete, kam er nach rechts von der Straße ab, beschädigte drei Bäume, einen Leitpfosten, etwa 30 Meter Bankett und landete schließlich im Graben. Der junge Mann sei dann ausgestiegen und vom Unfallort geflüchtet, so die Polizei. Wie sich später herausstellte, habe ihn ein Freund nach Hause gefahren.

Als die Beamten bei den Eltern des jungen Mannes eintrafen, habe der 28-Jährige zugegeben, den Unfall verursacht zu haben, berichtete die Polizei weiter. Nach seinen Angaben hätten Rehe die Fahrbahn gewechselt, so dass er ausgewichen sei. Zudem konnte er die Polizei nicht verständigen, da der Akku seines Handys leer sei. Daraufhin wurde ihm eröffnet, dass gegen ihn nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durchgeführt mit dem Ergebnis von 0,7 Promille. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro.

Von kasto