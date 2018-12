Eilenburg

Nach einem Brand auf einem Grundstück in der Puschkinstraße in Eilenburg sucht nun die Polizei Zeugen. Das Feuer wurde am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, brannte das Fahrerhaus eines auf dem Grundstück abgestellten Mercedes-Transporters mit Kastenaufbau. Das Fahrzeug sei bereits seit Oktober 2012 abgemeldet, teilte die Polizei mit.

Höhe des Schadens noch unklar

Ermittler versuchen nun, die Brandursache herauszufinden. Das Grundstück sei eingezäunt und das Einfahrtstor mittels Vorhängeschloss gesichert gewesen, so die Polizei. Beschädigungen gebe es nicht. Der Besitzer des Fahrzeuges war für die Beamten zunächst nicht zu erreichen.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg (Dr.-Külz-Ring 17, Telefon 03423/664-100) zu melden.

Von lvz