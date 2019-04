Eilenburg

Es ist nicht die erste Warnung dieser Art, die der Einsatzleiter des DRK-Kreisverbandes Eilenburg, Fred Hannemann, aussprechen muss. Doch in diesen Tagen wird das DRK wieder verstärkt mit Anfragen von Eilenburgern konfrontiert, die sich auf angebliche Werbeaktionen des Verbandes beziehen: „Von uns sind keine Vertreter unterwegs. Keine Daten herausgeben, nichts unterschreiben“, warnt das DRK eindringlich vor falschen Mitgliedswerbern, die in Eilenburg von Haustür zu Haustür gehen.

Drücker wollen Kontodaten und Unterschriften

Sogenannte Drücker klingeln an Haustüren und geben vor, neue Mitglieder fürs Deutsche Rote Kreuz gewinnen zu wollen. Dabei erfragen sie Kontodaten, wollen Einzugsermächtigungen und Unterschriften. Sammlungen und Werbungen an Haustüren seien vom Eilenburger DRK-Kreisverband schon seit Jahren nicht mehr durchgeführt worden. „Wir nutzen Aktionen wie das Frühlings- und das Herbst- oder das Stadtfest, um auf unser Anliegen aufmerksam zu machen“, erklärt Fred Hannemann.

Unterstützung ist beim Eilenburger DRK willkommen

Natürlich brauchten Hilfsorganisationen, wie der DRK-Kreisverband Eilenburg neue Mitglieder. Doch die Aktiven schaffen es nicht, selbst aktiv unterwegs zu sein. Wer das Deutsche Rote Kreuz unterstützen will, was als Mitglied über den regelmäßigen Beitrag möglich ist, kann sich zum Beispiel direkt an die Geschäftsstelle in der Bernhardistraße 15 wenden.

