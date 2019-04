Eilenburg

Mit Klemmbrett und Spendenliste haben zwei junge Männer – 18 und 19 Jahre alt – auf dem Eilenburger Marktplatz versucht, mit Nachdruck Bargeld von Passanten und Autofahrern zu erlangen. Wie die Polizei berichtete, täuschten sie vor, Spenden für benachteiligte Menschen zu sammeln. Dabei klopften sie auch an die Scheiben verkehrsbedingt haltender Autos. Später gestanden die beiden gegenüber der Polizei ein, dass sie die Gelder im eigenen Interesse erbettelt hätten. Ihre Aktion dauerte auch gar nicht lange, meldete die Polizei. Kaum hatten sie damit begonnen, erschienen auch schon die Gesetzeshüter, verhinderten weiteres Einsammeln von Geldern und machten die beiden mutmaßlichen Betrüger namentlich bekannt.

Spendenlisten kursieren

Dabei hatten die angeblichen Spendensammler gegenüber der Polizei auch angegeben, dass derartige „ Spendenlisten“, die den Passanten vorgehalten werden, unter Gleichgesinnten weitergegeben werden, um mit der Täuschung an Bargeld zu gelangen und den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. In dem Fall werde nun wegen Betrugsversuchs ermittelt. Ereignet hatte sich das Ganze übrigens bereits am späten Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr.

Schon in den vergangenen Wochen hatte die Polizei vor betrügerischen rumänischen Spendensammlern gewarnt, die in der Region aktiv sind und vorgeben, Spenden für Behinderte zu sammeln.

Von lvz