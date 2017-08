Familien-Gottesdienst feiert im Eilenburger Tierpark Premiere

Eilenburg. Petrus hatte dann doch noch ein Einsehen. Nach einigen Regenschauern kam pünktlich zum 1. Tierpark-Familien-Gottesdienst mit Pfarrer Gerry Wöhlmann am Sonntagnachmittag die Sonne raus. Lamahengst Oskar und seine Damen verfolgten aus ihrem Stall heraus das Treiben auf ihrer Koppel mit wachem Interesse. Sie sahen rund 100 Kirchenmitglieder, die bei ihrem Gottesdienst die von Gott geschaffenen wunderbaren Geschöpfe, Menschen, Tiere und Pflanzen, in den Mittelpunkt stellten. Die Idee, den Gottesdienst einmal außerhalb der Kirche zu feiern, sei im Gespräch entstanden, so Pfarrer Gerry Wöhlmann. Der 54-jährige Vertretungspfarrer hatte die verwaisten Pfarrstellen in Eilenburg und Bad Düben befristet für ein Jahr übernommen, wohnte aber weiter in Halle. Am 31. August endet seine hiesige Tätigkeit. In Erinnerung bleibt auf jeden Fall der erstmalige Tierpark-Gottesdienst, der auch nach seinem Weggang eine Wiederholung finden könnte.

Von Ilka Fischer