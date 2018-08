Eilenburg

Eltern mit Kindern, Großeltern mit Enkeln wollten wissen, was es denn mit den Heinzelmännchen auf sich hat. „Wir haben davon oft in der Zeitung gelesen. Jetzt nutzen wir die Chance und nehmen unsere Enkel mit“, sagte Lieselotte Herrmann aus Leipzig.

Mit Schutzhelm geht’s los

Vor dem Eingang gibt Museumsleiter Andreas Flegel eine kurze Einweisung und verteilt Schutzhelme. Dann geht es rein. Eine Temperaturschock von 35 auf kühle acht Grad. „Hier drinnen sind Sommer wie Winter immer gleichbleibende acht Grad“, erzählt Andreas Flegel und weiter, dass die ältesten Gänge mindestens 800 Jahre alt sind. „Man kann das Alter ein bisschen durch die Größe Ziegel bestimmen. Je größer diese sind, umso älter. Die hier verwendeten Ziegel stammen aus dem Mittelalter. Also um 1200. Deswegen sind die Gänge auch etwa 800 Jahre alt“, erklärt Flegel. Früher war das Wegenetz etwa sechs Kilometer groß. Heute werden davon noch zwei genutzt. Der Rest ist teilweise verschüttet und wurde verfüllt. „Das ist hier richtig interessant. Ich habe mich schon lange auf diesen Ausflug mit meinem Opa gefreut“, sagte der sechsjährige Theo Flegel.

Wie sind die Keller entstanden?

Einige der Besucher interessierte auch, wie das unterirdische System einst entstanden war. Andreas Flegel hat dazu zwei Theorien. Eine geht davon aus, dass deutsche Burgmannen unterhalb der heutigen Burg Eilenburg im 10. Jahrhundert ein Netz von Fluchtgängen anlegen ließen. Eine weitere Theorie vermutet Mönche als Erbauer, die die Keller ebenso als Schutz- und Fluchtgänge gebraucht haben sollen. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit den Reformationsgeschehnissen in der Stadt wurden die Bergkeller von der Eilenburger Bevölkerung entdeckt. Später wurden die Gänge und Räume als Lagerstätte für das städtische Braugewerbe genutzt. In dieser Zeit erfolgte der Ausbau, sodass damals insgesamt etwa 50 Haupt- und Nebenkeller genutzt werden konnten. Ältere Gänge wurden unter anderem von Eilenburger Fleischerein zur Lagerung ihrer Waren genutzt. Im Zweiten Weltkrieg 1945 wurden die Bergkeller zudem Zufluchtsstätte vor den amerikanischen Granaten. Das rettete Hunderten das Leben. Zu DDR-Zeiten geriet das einmalige Bergkellersystem in Vergessenheit. Nach der Wende wurde rund eine Million Mark in die Sicherheit des Bauwerks gesteckt.

Heinzelmännchen und Nymphe

Während des Rundganges erfuhren die Besucher auch vieles rund um die Heinzelmännchen und ihre Treiben in der Stadt. Flegel erzählte nicht nur die Sage vom Funkenhäuschen oder von der Nymphe, auch vom sagenumwobenen Schatz, der am 6. Juni 1994 bei Sanierungsarbeiten gefunden wurde. „Damals entdeckten zwei Bauarbeiter eine unverschlossene Steinzeugflasche, die mit 612 Münzen gefüllt war. Die Flasche stammte aus dem 16. Jahrhundert und die Silbermünzen um 1350. Heute befindet sich die Flasche und ein Teil der Münzen in der Dauerausstellung des Eilenburger Museums“, so Flegel. Nach knapp neunzig Minuten ging es wieder in die sommerliche Hitze. „Es war ein spannender und lohnenswerter Rundgang. Wirklich sehr beeindruckend“, war Christian Reichelt aus Zschepplin begeistert.

Wer die Eilenburger Bergkeller erleben will, kann das am 9. August. Um 10 Uhr ist Treffpunkt in der Kellerstraße.

Von Steffen Brost