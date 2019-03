Mockrehna

Die Gemeinde Mockrehna will sich weiter für eine Linksabbiegespur auf der B 87 in Höhe der Grund- und der Oberschule in Mockrehna stark machen. Das betone Bürgermeister Peter Klepel (parteilos). Konkret wolle er die Forderung gegenüber der zuständigen Straßenbehörde aufmachen, wenn die Erneuerung der Ortsdurchfahrt ansteht. Das soll nach jetziger Planung 2020 sein. „Dann werde ich das Problem noch einmal ansprechen“, so der Bürgermeister weiter.

Linksabbiegespur hat keine Priorität

Die Gemeinde ist bereits seit vier Jahren an dem Thema dran. Mit der zusätzlichen Spur für Linksabbieger soll auf der B 87 die Verkehrssicherheit verbessert werden. Die Verwaltung hatte deshalb Ende 2015 beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Leipzig entsprechende Aktivitäten angeregt. Für die Behörde, so Klepel, habe der Bau einer solchen Spur aber derzeit keine Priorität. Andere Maßnahmen seien vordringlicher. Nach einer Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 würden etwa zwischen 20 und 50 Fahrzeuge pro Stunde im Schulbereich unterwegs sein – oftmals auch mit zu hoher Geschwindigkeit. Ein Gefahrenschwerpunkt sei der Bereich aber für die Straßenbehörde nicht.

Blitzer und große 50 auf der Straße

Gemeinderäten und wohl auch Eltern schulpflichtiger Kinder dauern die Veränderungen indes zu lange. Gemeinderätin Kathrin Hasenbein aus Langenreichenbach brachte nunmehr den Aufbau eines festen Blitzers ins Spiel. Dies sei die einzig wirksame Abschreckung, um Auto- und Lkw-Fahrer zu zwingen, langsamer zu fahren. Gemeinderat Thomas Wejda aus Audenhain hält derweil eine gestrichelte Linie und damit verbunden einen Schutzstreifen für Radfahrer für sinnvoll. Dies gebe es inzwischen selbst in die Städten, wo der Verkehr noch gedrungener und die Straße schmaler ist als die B 87 in Mockrehna.

Bürgermeister Klepel kann sich wiederum vorstellen, die Straße mit einer großen 50 zu markieren. Dies würde Kraftfahrer am ehesten auffallen. Ob wenigstens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen kurzfristig zum Tragen kommt, ist offen. Der Druck könnte allerdings erhöht werden, wenn sich die Eltern dafür einsetzen. Die könnten Unterschriften sammeln. Die Initiative müsste von den Elternräten ausgehen.

Heidi Hallek : Muss erst was passieren?

Die Linksabbiegespur erachten die Gemeinderäte für notwendig, weil die helfen würde, die Verkehrssituation vor allem in den Stoßzeiten zu verbessern. Früh und mittags ist das Verkehrsaufkommen im Bereich der Schule sehr hoch, es gebe mitunter einen Rückstau.

Gemeinderätin Heidi Hallek aus Wildschütz hält es für bedauerlich, dass sich bis jetzt noch nichts in der Sache getan hat. „Ist das nicht schlimm. Es muss immer erst etwas passieren, ehe reagiert wird“, sagte sie.

Von Nico Fliegner