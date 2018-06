Eilenburg

Wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt jetzt die Polizei in Eilenburg. Wie die Polizei nun mitteilte, habe ein Bäcker am 2. Juni in einer gemieteten Backstube in der Puschkinstraße Fleisch im Brotteig gebacken und dazu ein spezielles Backprogramm eingestellt.

Allerdings habe er das Programm im Anschluss nicht wieder zurückgesetzt, was dazu geführt habe, dass es am vergangenen Sonnabend erneut startete und die im Ofen lagernden Brötchen verbrannte. Als der Bäcker das mitbekam, habe er die etwa 100 verbrannten Brötchen abgelöscht, sie in einen Karton gepackt und in den Liefergang gestellt. Danach verschloss er die Bäckerei und fuhr nach Hause.

Wenig später aber rief ein Anwohner die Feuerwehr, denn er sah am Samstagabend dicke Rauchschwaden aus dem Fenster der Bäckerei in den Innenhof ziehen. Nicht lange danach rückten die Feuerwehrkameraden an, öffneten die Eingangstür zur Bäckerei und löschten die Flammen. Die Höhe des Sachschadens – durch die Hitzeeinwirkung war die Decke großflächig beschädigt – ist noch nicht bekannt.

Von kasto