Eilenburg. Die Nacht zum Sonntag war für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Eilenburg noch vor um 5 Uhr zu Ende. Anwohner hatten einen Feuerschein über dem alten Fabrikgelände an der Ernst-Mey-Straße wahrgenommen und die Retter alarmiert. In einem leerstehenden Gebäude brannte es. Zur Unterstützung der Eilenburger wurde kurze Zeit später die Drehleiter der Delitzscher Feuerwehr angefordert. Der Bereich um die Ernst-Mey-Straße/Uferstraße wurde voll gesperrt. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Ein benachbartes Sportstudio soll nicht betroffen sein. Die Brandursache ist noch unklar, laut Polizei könne aber eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Von ka/cj