Liemehna

Es ist klein, aber längst nicht mehr fein – das Feuerwehrgerätehaus in Liemehna. Deshalb will die Gemeinde Jesewitz ein neues Domizil errichten – und zwar im Umfeld des jetzt bestehenden Objektes. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mit sieben Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen.

Neubau ist umstritten

Das Vorhaben ist wegen der Kosten in Höhe von 440 000 Euro umstritten. Fördermittel seien zwar nach Angaben von Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) für die Jahre 2019/2020 zugesichert worden, doch der Fördersatz liegt bei unter 50 Prozent. Bedeutet: Die Gemeinde muss mit eigenem Geld den Großteil selber finanzieren. „Am aktuellen Gerätehaus besteht durchaus Handlungsbedarf“, sagte Gemeindevertreter Holger Jost (WV). „Ich bin aber erschrocken über die Gesamtsumme und die niedrige Förderung. Das würde uns zu sehr belasten.“ Sein Vorschlag: Die Gemeinde könne nach Alternativen zu einem Neubau suchen, beispielsweise ob es ein Anbau auch täte oder man das ganze Vorhaben verschiebe, bis die Förderbedingungen besser seien. Jost pflichteten andere Gemeinderäte bei. Doch letztlich setzte sich die Mehrheit durch und stimmte für den Neubau.

Gerätehaus in schlechtem Zustand

Geplant ist, das neue Domizil auf der benachbarten Parkfläche zu bauen. Das Objekt würde größer ausfallen, denn vorgesehen sind statt einem zwei Stellplätze. Demnach soll neben dem Einsatzfahrzeug noch ein Katastrophenfahrzeug in Liemehna stationiert werden. Außerdem ist es derzeit so, dass das Feuerwehrauto bei einem Einsatz erstmal auf der Straße steht und dann noch ein Hänger angekoppelt wird. Das entspricht längst nicht mehr den geforderten Normen und kostet vor allem wertvolle Zeit. Aber nicht nur wegen des Platzmangels ist ein neues Gerätehaus erforderlich. Die sanitären Anlagen sind in einem schlechten Zustand.

Gemeinde steht finanziell gut da

Leisten kann sich die Gemeinde den Neubau, auch wenn die Förderquote nicht optimal ist. Alternativ könnte die Kommune auch ein Darlehen aufnehmen. Nach Angaben von Verwaltungsverbandschef Michael König gebe es derzeit Kredite mit einer Laufzeit von zehn Jahren, bei denen der Zinssatz unter ein Prozent liegt. Jesewitz hätte dann in zehn Jahren den Neubau locker abbezahlt. Aber über die Finanzierung will der Gemeinderat gesondert entscheiden. Insofern ist auch noch völlig unklar, wann der Baustart sein wird. Fest steht nur, dass die Kameraden Eigenleistungen erbringen wollen. Sie haben sich vorgenommen, beim Abriss des altes Gerätehauses kräftig mit anzupacken.

Von Nico Fliegner