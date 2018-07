Eilenburg

Am frühen Abend hat es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus in der Eilenburger Windmühlenstraße gebrannt. Verletzt wurde offenbar niemand. Gegen 18.30 Uhr waren die Kameraden der Eilenburger Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Brand im Osten der Muldestadt alarmiert worden. Betroffen war eine Wohnung in der 5. Etage. Mieter des Hauses, in dem etwa die Hälfte der Wohnungen unbewohnt ist, hatten das Gebäude verlassen. Dichter, schwarzer Qualm stieg aus den Fenstern in der Wohnung unter dem Dach empor. Mit Atemschutz verschafften sich die Kameraden Zugang zum Brandort. Auch die Drehleiter kam zum Einsatz, zunächst auf der Gebäude-Seite oberhalb des Eingangs. Später wurde sie auf die Rückseite des Hauses umgesetzt.

Wohnung war zugemüllt

Nachgeordert wurde später der Löschzug Pressen/Zschettgau. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen oder Tiere in der Wohnung befinden. Kontrollen, unter anderem von der Drehleiter aus mit einer Wärmebildkamera, ergaben aber keine entsprechenden Anhaltspunkte. Das Vorgehen der Einsatzkräfte gestaltete sich schwierig, die Wohnung sei total vermüllt gewesen.

