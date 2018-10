Liemehna

Es war fast genau 22 Uhr, da zauberte die letzte Rakete eine bunte Sternenpracht an den Himmel von Liemehna. Feuerwerker Uwe Winkler blickte danach zufrieden in die riesige Menschenmenge. Denn fast 3000 Besucher verfolgten live auf der Pferdekoppel des Dorfes die zehnte Produktpräsentation des diesjährigen Silvesterfeuerwerkes. Damit endete eine fast einjährige Vorbereitungszeit. Denn der Berufsfeuerwerker fuhr alles auf, was er zu bieten hatte. „Das zehnte Jubiläum wird ordentlich gefeiert. Mit Show, Musik, einem tollen Höhenfeuerwerk und vielen zufriedenen Zuschauern“, so Winkler weiter.

Zur Galerie Impressionen vom Feuerwerk und der Show.

Feuerwehr sichert ab

Und der Liemehnaer hatte im Vorfeld an alles gedacht. Über 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Liemehna, Priester, Zschettgau-Pressen und Jesewitz sorgten nicht nur für ein reibungsloses Parken, sondern auch für die Beleuchtung auf dem Platz. „Wir nutzen die Veranstaltung gleich einmal, um unsere Ausrüstung zu testen. Wann kommen wir denn mal dazu, das Beleuchtungsset und die ganzen Stromaggregate auf Herz und Nieren zu überprüfen. Außerdem stehen wir bereit, wenn die Böller und Raketen ein Feuer auslösen sollten“, sagte Liemehnas Wehrleiter Rolf Trinks.

Ab 16 Uhr strömten die Menchen auf das Veranstaltungsgelände. Am Engang wurden sie von den Helfern von Uwe Winkler begrüßt und mit Listen der Feuerwerksartikel ausgestattet, die an diesem Abend gezeigt werden sollten. „Darauf kann man dann seine Wünsche und Bestellungen notieren und mir zukommen lassen. Alles wird dann bis zum 28. Dezember für jeden besorgt“ so Winkler. Unterstützung bekam der 56-Jährige auch von Tochter Paula und ihrem Freund Maximilian. „Ich war von Anfang an dabei. Beim ersten Feuerwerk habe ich noch begeistert zugeschaut. Seitdem verteile ich die Bestelllisten. Logisch, dass ich ihm auch heute zur Seite stehe“, sagte Paula Müller.

Buntes Showprogramm

Bis zum ersten Abschuss gab es jedoch erst einmal ein buntes Showprogramm. Und Uwe Winkler hatte dabei getreu seinem Motto „Nicht kleckern, sondern klotzen“ jede Menge Höhepunkte organisiert. So trat nicht nur die Schützengilde aus Dommitzsch mit einem Salutschießen an, sondern auch die Liemehnaer Band „Bettina & Golden Boys“, Manuel Schmidt von Stern Combo Meißen, die Countryband Phynegyzed und Mister Fireman Carsten Wend sorgten für spannende Unterhaltung.

Moderiert wurde der Abend vom letzten Amiga-Chef Jörg Stempel. Und der verriet auch ein weiteres Hobby seines Freundes. Denn Uwe Winkler ist im Besitz von über 17 000 Schallplatten. „Mit Jörg Stempel verbindet mich seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Er besuchte mich damals mit der Fernsehsendung ,Außenseiter-Spitzenreiter’ und seitdem sind wir gute Freunde“, so Winkler.

250 Meter hoch

Dann wurde es grell, bunt und knisternd am Himmel über Liemehna. Warm eingepackt beobachteten die Besucher das über eine Stunde andauernde Pyrospektakel. „Wir präsentieren heute 45 Produkte aus der aktuellen Palette der Feuerwerke. Dabei schießen wir rund 150 Kilogramm Schwarzpulver in die Luft. Die höchsten Effekte sind 250 Meter hoch“, so Winkler. Zum Abschluss bedankte sich der Liemehnaer Geschäftsmann mit einem spektakulären Musikfeuerwerk.

„Es war wieder wunderschön. Wir kommen schon seit Jahren her und es wird immer besser. Auch unsere Oma Elfriede ist mit 85 noch so fit, dass sie jedes Mal mit will, wenn wir nach Liemehna starten“, erzählte Ursula Werner aus Leipzig.

Von Steffen Brost