Eilenburg/Leipzig

Ein 30-jähriger Delitzscher hat sich am Mittwochmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ausgangspunkt war eine Tankstelle in Eilenburg. Der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger hatte dort getankt – und war dann ohne zu bezahlen weitergefahren. Der Pächter hatte daraufhin umgehend die Polizei verständigt, die die Verfolgung aufnahm.

Der Fahrer des Transporters habe sich jedoch der Kontrolle durch die Beamten durch die Flucht auf der Bundesstraße 87 in Richtung Leipzig entzogen, berichtete die Polizei. Er habe dabei jegliche Vorschriften und Verkehrszeichen missachtet und noch in Eilenburg – in der Wurzener Straße/Auffahrt zur B 87 – einen Funkstreifenwagen beschädigt. Im Bereich der Stadt Leipzig, an der Kreuzung Torgauer Straße (B 87)/Wodanstraße wurde dann durch Polizisten eine Sperre errichtet. Der Transporter-Fahrer sei jedoch in Höhe der Sperre in das offene Gleisbett gefahren und habe seine Flucht über die Wodanstraße in Richtung Tauchaer Straße fortgesetzt.

Auf der Felge weitergefahren

In der Tauchaer Straße, in einer Linkskurve, überholte er rücksichtslos mehrere Fahrzeuge. Ein Betonmischer, der im Gegenverkehr fuhr, musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zudem musste an einer Kreuzung ein von rechts kommender vorfahrtsberechtigter Pkw eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Bei der weiteren Flucht löste sich der rechte Vorderreifen vom Transporter – das Fahrzeug fuhr auf der Felge weiter, verlor aber leicht an Geschwindigkeit.

Die Beamten konnten mit dem Funkstreifenwagen aufschließen – der Transporter-Fahrer rammte jedoch das Polizeiauto. Ein paar Straßen weiter stieß der Transporter dann gegen einen Strommast. Der Fahrer sei daraufhin aus dem Fahrzeug gesprungen und zu Fuß weitergeflüchtet. Die Beamten verfolgten ihn jedoch und konnten ihn stellen.

Anhänger am Vortag gestohlen

Bei dem Täter handele es sich um einen bereits polizeibekannten 30-jährigen Mann aus Delitzsch, so die Polizei. Er sei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die vor Ort durchgeführten Überprüfungen hinsichtlich des Transporters und des Anhängers hätten zudem ergeben, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an die Fahrzeuge gehören. Der Anhänger wurde am Vortag in Delitzsch entwendet. Weitere Ermittlungen zu dem sichergestellten Transporter laufen noch.

Der Verkehrsunfalldienst sucht nun Zeugen, die einer Gefährdung im Straßenverkehr durch den flüchtenden Transporter-Fahrer ausgesetzt waren. Sie können sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Telefon 0341/255-2851) wenden.

Von lvz