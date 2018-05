Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag. Zum 25. Mal laden Mühlen der Region Nordsachsen ein, 19 sind es in diesem Jahr. Erstmals dabei ist die Motormühle in Gerbisdorf bei Schkeuditz. Die zentrale Eröffnung findet an der Bockwindmühle in Großwig nahe Torgau statt.