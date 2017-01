Eilenburg. Es ist die Zeit der guten Vorsätze. Das merkt auch das Team der Eilenburger Schwimmhalle. „Derzeit kommen besonders viele Besucher“, erzählt Mitarbeiter Tobias Gierke. Und für diese Zeit wurde die Woche der Fitness-Challenge für jedermann kreiert. Azubi Nicolas Wache kann vorführen, welche Übungen zu absolvieren sind. Denn an einem Dienstagvormittag ist die Freizeitstätte vormittags erstmal für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Was nicht heißt, dass dort nichts los ist. In einem Teil des großen Beckens trainieren Reha-Sportler, im Nichtschwimmer-Areal Mütter mit ihren Babys.

Auf einer freien Bahn erklären die beiden Schwimmhallen-Kollegen die drei Challenge-Disziplinen: Zuerst einmal sind 100 Schwimmbahn-Meter so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. „In welcher Schwimmart ist egal“, erläutert Tobias Gierke. „Ob Brust- oder Rückenschwimmen, Delfin- oder Kraulstil, das kann sich jeder selbst aussuchen. Kraul geht natürlich am schnellsten. Das kann nun mal nicht jeder. Dabei sein ist alles.“ Klar, dass sich der Azubi kraulend durchs Becken pflügt. Gewertet wird über ein Punkte-System nach Altersklassen und Geschlecht getrennt. Los geht es mit den unter Fünfjährigen, bis hinauf zur Klasse 80 plus. Neben den Freikarten für jede Kategorie wird auch ein Hauptgewinner ermittelt, der dann ein Mehrfach-Ticket bekommt.

Aktion läuft bis zum Wochenende

Im Fitness-Vergleich ist nun Streckentauchen dran. Selbst für einen Meter gibt es drei Punkte. Wer aber das ganze Becken längs durchtaucht, bekommt satte 75 Punkte, steht in der Wertungstabelle, die Gierke durchblättert. „Für jeden Meter gibt es drei Punkte mehr. Wir hatten tatsächlich mal eine Auszubildende, die schaffte das ganze Becken hin und zurück.“

Schließlich noch die „Lagenwechsel“: Zuerst im Wasser auf dem Rücken liegen, Beine anhocken. Dann auf den Bauch drehen, ebenfalls Beine anhocken. Und das möglichst oft innerhalb einer Minute. „Die Schwierigkeit ist, die Spannung zu halten. Insgesamt sind die Übungen gar nicht so schwer. Und jeder vergleicht sich ja erstmal für sich selbst“, stellt Tobias Gierke fest. Wer mitmachen will, kann sich bis Sonntag während des öffentlichen Schwimmens beim Team melden. Der Test dauert fünf bis acht Minuten.

Von Heike Liesaus