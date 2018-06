Eilenburg

In Eilenburg wird lieber getanzt als gehasst, und so startet unter dem Motto „Tanzen statt Gewalt und Terror“ am Sonntag um 13.30 Uhr auf dem Marktplatz der Muldestadt der zweite Flashmob. Der Tanztrainer der Eilenburger Tanzgruppen, Mike Erler, setzt auf viele Mitstreiter, die den kurzen Menschenauflauf unterstützen. In den sozialen Medien wurde bereits kräftig für die Veranstaltung geworden. Die Schirmherrschaft für das Blitz-Event hat Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos) inne.

Mathias Gürke moderiert

Wie auch beim letzten Mal moderiert Mathias Gürke gewohnt spritzig das Spektakel. „Die Choreografie stellte uns Tom Thomsen von Urban Dance aus Halle zur Verfügung. Die einfachen Tanzschritte können schon im Vorfeld geübt werden, denn wir haben auf unserer Facebook-Seite ein kleines Video dazu vorbereitet. Zudem würden wir uns freuen, wenn nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Vereine mittanzen. Auf dem Video, das vor Ort gedreht wird, werden dann die Vereine namentlich erwähnt“, erklärt der Initiator und hofft auf eine große Menschenmenge, die nicht nur Lust am Tanzen hat, sondern auch die Botschaft gegen Gewalt und Terror in der ganzen Welt verbreiten will.

Flashmob gab es schon einmal

2016 gab es schon einmal ein solches Event. Hintergrund der Aktion damals war es, anlässlich der Fußballeuropameisterschaft ein Video entstehen zu lassen mit so vielen Mitwirkenden wie möglich. Der vierminütige Clip wurde dann als Botschaft nach Frankreich gesendet mit der Botschaft: „Tanzt lieber als Euch zwischen den Spielen die Köpfe einzuschlagen.“

www.facebook.com/tanzgruppeneilenburg

Von Anke Herold