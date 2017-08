Flitzerbahn für die „Flohkiste“ in Hohenprießnitz

Hohenprießnitz. Auch wenn es ein wenig nieselte – die kleinen Flitzer in der Kita „Flohkiste“ standen in Position und warteten auf das Startsignal. In der Hohenprießnitzer Kindertagesstätte wurde neben der Grundschule eine Rollerstrecke an die Jungen und Mädchen übergeben, auf der die Kleinen mit verschiedenen rollenden Kinderfahrzeugen ihre Runden drehen können. Zu verdanken haben es die Kids zum einen der Tatsache, dass das Grundstück im vergangenen Jahr wesentlich vergrößert wurde. Außerdem packten viele fleißige Väter beim Bau mit an und dafür gab es für die Männer ein leckeres Dankeschönfrühstück und ein kleines Programm.

Fleißige Eltern helfen

Doch zuvor stellten sich die Kinder an die Strecke und, nachdem Zschepplins Bürgermeisterin Roswitha Berkes (parteilos) gemeinsam mit der Kita-Leiterin Heike Streubel den Startschuss gab, flitzten die Kleinen mit Dreirädern, Fahrrädern, Rollern, Bobbycars und Laufrädern um die Wette.

Für die Rollerbahn verlängerten die Helfer aus Rasenkanten, Sand, Schotter und Kies einen bestehenden Weg um weitere 70 Meter. Die Pflastersteine konnte die Gemeinde zusteuern. Auch der Flohkisten-Förderverein half mit. Auf dem neuen Grundstück gibt es auch zwei große Rasthütten aus Holz. Weitere Wünsche wie eine Matschecke, Wohlfühloase und ein Insektenhotel sollen in den kommenden Monaten erfüllt werden. Da ist es schon mal von Vorteil, dass die Einrichtung bei einem Kindergartenwettbewerb 400 Euro erhielt.

Von Heike Nyari