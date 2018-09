Eilenburg.

Der Hochwasserschutz in Eilenburg wird immer umfassender. „Wir haben jetzt den Auftrag für die Erhöhung der Mauer in der Mühlstraße ausgelöst“, informierte Axel Bobbe. Betriebsleiter der zuständigen Landestalsperrenverwaltung Rötha gegenüber der LVZ.

700 Meter Mauer werden erhöht

Dabei handelt es sich um ein 700 Meter langes Teilstück der Mauer, das um 40 bis 50 Zentimeter erhöht werden muss. Sie hatte sich beim Hochwasser 2013, als das seit 2002 für rund 40 Millionen errichtete Schutzsystem in und um Eilenburg weitgehend seine Bewährungsprobe bestand, als Schwachstelle erwiesen. In der Mühlstraße lief damals der von der Mulde abzweigende Mühlgraben über die Schutzmauer und setzte die Häuser am Fuße des Berges erneut unter Wasser.

Blick auf den Mühlgraben Anfang Juni 2013. Quelle: Alexander Bley

Projekt kostet eine halbe Million Euro

Nach der gerade fertig gestellten 350 Meter langen Nordflanke Hainichen, die nun auch den nördlichen Eilenburger Ortsteil vor einem Jahrhunderthochwasser schützt, beginnt damit nun Mitte Oktober das letzte große Hochwasserprojekt in Eilenburg, für das die Landestalsperrenverwaltung noch einmal rund eine halbe Million Euro ausgibt. Der Bau selbst sollte eigentlich schon 2017 erfolgen, verzögerte sich aber insbesondere, weil nicht alle Grundstückseigentümer zustimmten. Inzwischen liegen alle notwendigen Einverständnisse vor. Da an die Mauer teilweise nur mit schwerer Technik heranzukommen ist, rechnen die Experten der Landestalsperrenverwaltung mit einer Bauzeit von einem Jahr. Bis auf die Schwachstelle Röhrenbrücke, die sich aber in Zuständigkeit der Stadt befindet, sind damit in Eilenburg alle Hochwasserschutz-Baustellen Geschichte.

Von Ilka Fischer