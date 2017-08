Fördermittel da – Eilenburgs Feuerwehr bekommt neue Drehleiter

Acht Einsätze an zwei Tagen, so etwas erleben auch die Kameraden der Eilenburger Feuerwehr nicht alle Tage. Mitten in den Einsatzstress hinein aber erreicht Wehrleiter André Zimmermann und seine Mannen eine erfreuliche Nachricht: Der Fördermittel-Bescheid für die neue Drehleiter ist da.