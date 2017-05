So richtig ist der Versuch, die ehemalige Mülldeponie im Wald bei Battaune zu rekultivieren, in den letzten Jahren nicht gelungen. Mit Beginn ihrer Lehre versuchten es vier angehende Forstwirte nun im Rahmen eines Prüfungs-Projektes erneut. Und siehe da – was sich auf der 0,5 Hektar großen Fläche tut, stimmt Lehrlinge und Ausbilder hoffnungsvoll.