Frank Schöbels Hitparade im Eilenburger Bürgerhaus

Eilenburg. Hit auf Hit und unvergessene Songs, die zu Herzen gehen, präsentierte am Sonntagnachmittag der Publikums- und Schlagerliebling Frank Schöbel. „Das ist der Moment, für den wir leben“, beginnt der Sänger sein Konzert, in dem erwartungsvoll vor allem viele Frauen sitzen. Sympathisch begrüßt er sein Publikum und plaudert fortan munter aus dem Nähkästchen.

Gänsehautfeeling in Eilenburg

Seine 74 Jahre sieht und hört man ihm nicht an. Dynamisch, charmant und authentisch bewegt er sich über die Bühne und lässt seine Gäste am Konzert teilhaben. Im Tour-Programm bringt er nicht nur die eigenen Songs zu Gehör, sondern überarbeitete die Hits seiner Kollegen, nahm diese neu auf und spielt sie in der Muldestadt. Gänsehautfeeling breitet sich aus, als er von Gabi Rückert den Song „Berührungen“ neu interpretiert. Ebenfalls ans Gemüt geht seine Ballade „Da war Gold in deinen Augen“.

Mit den einstigen Hits zaubert er wohl die eine oder andere Erinnerung an die 1970er-Jahre in die Köpfe des Publikums. Zwischendurch lässt der Künstler ins eigene Leben blicken, die Bilder auf der Leinwand unterstreichen die Gespräche. Seine Bandkollegen bereiten ihm während der Songs einen tollen Background. Kurzer Hand überlässt der Schlagerstar auch ihnen die Bühne, um eigene Titel zu spielen. „Alt wie ein Baum“ ist er noch lange nicht, denn auch diese Version der Pudys rockt er mit seinen Mannen und erntet dafür reichlich Beifall.

Publikum begeistert

Im zweiten Teil des Konzertes gelingt es ihm nicht nur musikalisch zu unterhalten. Am Ende sucht er die Nähe seiner Fans, bittet sie nach vorn an den Bühnenrand und gibt die gewünschte Zugabe obendrein.

„Ich habe Frank Schöbel schon immer gern gehört. Sehr interessant finde ich die Bilder, die im Hintergrund abgespielt wurden. Ein schöne Idee. Beim letzten Konzert, das ich von ihm gesehen habe, hat er von seinem Werdegang berichtet, heute schwelgt er in Erinnerungen, auch das bereichert sehr“, fasst Dagmar Metze den Nachmittag zusammen.

Von Anke Herold