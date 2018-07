Eilenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Eilenburg wurde am Samstagmittag eine ältere Frau schwer verletzt – in Eilenburg-Ost waren gegen 12 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war eines der Fahrzeuge auf der Rosa-Luxemburg-Straße unterwegs. Der Fahrer wollte dann die Torgauer Landstraße in Richtung Hartmannstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das auf der Torgauer Landstraße fuhr. Die Verletzte saß als Beifahrerin in einem der Autos, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro.

Von lvz