Eilenburg

„Wie Sie reagiert haben, das ist nicht selbstverständlich“, sagt Thomas Jahn. Kaum hat der Polizeibeamte den Satz ausgesprochen, reagiert Denise Oppermann entschieden: „Für mich schon.“ Worum es geht? Die Eilenburgerin hat in einer durchaus schwierigen Situation Zivilcourage bewiesen und dafür sagt ihr die Polizei mit einem Blumenstrauß Danke.

Eilenburgerin wird Zeugin, wie eine Frau ihr Kind schlägt

Denise Oppermann war zu Beginn dieser Woche zusammen mit ihrem Mann im Auto in Eilenburg unterwegs. Es ist früher Abend, im Stadtgebiet ist nur noch wenig los. Beim Vorbeifahren registriert sie als Beifahrerin in der Torgauer Straße auf dem Fußweg eine Frau, die offenbar ein im Kinderwagen liegendes Kind schlägt. Denise Oppermann kann nicht glauben, was sie da sieht. Das Auto stoppt, sie geht zu der Frau hin, spricht sie an, während das Baby weiter laut weint. „Ich habe sie gefragt, ob ich das eben richtig gesehen habe, dass sie ihr Kind schlägt.“ Eine Erklärung oder nachvollziehbare Antwort gibt es nicht, stattdessen muss sich die 37-Jährige Pöbeleien anhören. Zumindest mit dem Schlagen hat die Frau aufgehört. Denise Oppermann beschließt, die Polizei zu rufen und folgt der Frau mit dem Kinderwagen in sicherem Abstand, bis die Beamten eintreffen.

Polizei lobt besonnenes Handeln der Eilenburgerin

Lange überlegt habe sie nicht, sondern einfach gehandelt, sagt sie jetzt, nur wenige Tage später. Besonnener hätte die Eilenburgerin nicht reagieren können, schätzt die Polizei ein. „Es wird von keinem verlangt, dass man sich selbst in Gefahr begibt“, raten die Polizisten. Aber wie Denise Oppermann eingeschritten ist, sei genau richtig gewesen. Gezielt die Betreffende oder den Betreffenden ansprechen, zeigen, dass ihr oder sein Verhalten so nicht geht, dennoch professionell Distanz wahren, Hilfe holen. „Solche Zivilcourage wünschen wir uns öfter“, sagt Harald Schmich, Leiter des Eilenburger Polizeireviers.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener

Verletzt wurde der sieben Monate alte Junge offenbar nicht, aber vorsichtshalber ärztlich untersucht. Gegen die 40-jährige Mutter ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts der Misshandlung Schutzbefohlener. Zudem sei das Jugendamt informiert worden.

Von Kathrin Kabelitz