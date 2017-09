Frauenpower an Eilenburger Schulen

Eilenburg. In der Grundschule Berg hat Conny Wolff ihre Tätigkeit als Schulsozialarbeiterin aufgenommen, Mandy Jaentschel ist in der Lernförderschule „Am Bürgergarten“ tätig. Beide sind vom Diakonischen Werk Delitzsch/Eilenburg eingesetzt. Somit ist das Sozialwerk bereits an vier Eilenburger Schule präsent.

Herzlich aufgenommen

Conny Wolff wurde gleich am ersten Tag ihrer neuen Tätigkeit in der Grundschule Berg herzlich empfangen: „Ich habe mich sehr über die offene Art der Schulleitung, der Lehrerinnen und der Horterzieherinnen gefreut.“ Auch die Kinder haben es ihr nicht schwer gemacht – sie haben sehr schnell Vertrauengefasst und sprechen sie schon in den Schulpausen mit kleineren und größeren Problemen an. Eine Vorstellung bei den Eltern erfolgte bereits im Rahmen der Elternabende.

Vielfältige Aufgaben

Neu im Team der Schule am Bürgergarten ist Diplom-Pädagogin Mandy Jaentschel. Ein Novum für die Schule, denn bisher gab es so etwas noch nicht. Mandy Jaentschel konzentrierte sich daher in den ersten Wochen um eine ausgeprägte Beziehungsarbeit. Sie möchte – so schnell es eben geht – ein gutes Vertrauensverhältnis zu allen Schülerinnen und Schüler, den Lehrkräften und den Eltern der Kinder aufbauen. Zu ihren Aufgaben gehören die Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Freizeit-und Erlebnispädagogik sowie Schüler-Streitschlichter. Gleich am ersten Tag wurde die junge Frau freundlich von den Kollegen aufgenommen.

Von Andreas Bechert