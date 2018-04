Affenfamilie nur noch zu dritt - Leid und Freud im Tierpark Eilenburg: Kleiner Liszt-Affe ist tot, Nachwuchs bei Wollschweinen

Die Eilenburger Lisztaffen-Familie, die in dem ehemaligen Krokodil-Gehege am Haupthaus ihr Domizil hat, ist jetzt nur noch dreiköpfig. „Das männliche Affenkind mussten wir einschläfern“, bedauert Eilenburgs Tierparkleiter Stefan Teuber. Der kleine Lisztaffe hätte Lähmungserscheinungen gehabt und sich zuletzt überhaupt nicht mehr bewegen können. Auch der hinzugezogene Tierarzt konnte nicht helfen.

Die Lisztaffeneltern Erna und Erik waren im Oktober 2016 aus Braunschweig und Jocksdorf kommend in den Minizoo eingezogen. Dass sich die beiden Lisztaffen mochten, war schon bald nicht zu übersehen. Im Mai 2017 kam das Zwillingspärchen zur Welt.

Eber Alf wird das vierte Jahr in Folge Vater

Grund zur Freude gab es dagegen bei den Wollschweinen. Mangalitza-Eber Alf, der als Winzling 2014 in den Zoo kam, ist das vierte Jahr in Folge Vater geworden. Während Brunhilde seit Freitag drei Ferkel zu versorgen hat, sieht Kriemhild den erneuten Mutterfreuden noch entgegen. Die drei Miniferkel selbst erkunden derzeit bereits das Außengelände und können damit jederzeit von den Besuchern entweder im Haustierhaus oder im Freigelände beobachtet werden. Ab Mai werden die Ferkel dann auch die Möglichkeit haben, durch ein kleines Gitter in das Streichelabteil zu den Besuchern zu gelangen.

Von Ilka Fischer