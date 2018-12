Wölpern

Das Gerüst an der kleinen Dorfkirche in Wölpern steht noch, Arbeiter sind an diesem Morgen allerdings nicht zu sehen. Dafür fällt das neue Kirchendach mit den roten Ziegeln sofort ins Auge. Darüber freuen sich Erika Jung und Dieter Möglich, die dem Beirat der Kirche in Wölpern angehören. Denn das Dach des Gotteshauses wurde in den vergangenen Monaten saniert und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Dankbar über viele Spenden

Für die Kirchgemeinde ist es so etwas wie ein Weihnachtsgeschenk. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass unsere Kirche jetzt ein neues Dach hat“, sagt Erika Jung. Froh, weil das alte bereits stark reparaturbedürftig war. „Bei jedem größeren Sturm kamen Ziegel herunter“, erzählt Dieter Möglich. „Da musste unbedingt mal was passieren.“

Blick auf die Kirche in Wölpern bei Eilenburg. Dort ist das Dach saniert worden. Quelle: Nico Fliegner

Dankbar sind die Kirchenbeiräte über die vielen Spenden von Privatleuten, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und auch der Gemeinde Jesewitz, die 5000 Euro beisteuern will. Insgesamt wird die Sanierung mehr als 115 000 Euro kosten – die Schlussrechnung liegt der Kirchgemeinde noch nicht vor. 100 000 Euro sind Fördermittel. Der Rest besagte Spenden. „Die Spendenbereitschaft war sehr groß“, sagt die 79-jährige Erika Jung. Anfangs sei es auch sehr schwierig gewesen, Fördermittel zu bekommen. Ohne die hätte die Sanierung des Daches wohl nicht stattfinden können.

Planungen begannen 2015

Für die Kirchgemeinde Gallen/ Wölpern ist die Dachsanierung ein sehr großes Vorhaben, das zu schultern ist. Die Planungen haben bereits vor drei Jahren begonnen. Da haben die Verantwortlichen erstmal berechnet, was die Sanierung kosten würde. Dann war eine Zeit lang Ruhe. Mit dem Denkmalschutz musste beraten, der Fördermittelantrag auf den Weg gebracht werden. Startschuss für die Sanierung war dann der 26. Oktober 2018. „Es war auch schwierig, Firmen zu finden“, erzählt der 77-jährige Kirchenbeirat Dieter Möglich. Die hatten viel zu tun. Das Dachdecker-Unternehmen Schulze aus Kölsa bei Falkenberg im benachbarten Brandenburg führte die Arbeiten aus. Auch neue Dachrinnen wurden installiert.

Sanierung der Kirchendecke geplant

Ein paar Maurerarbeiten sind noch offen. Zur Ruhe kommt der Gemeindekirchenrat trotzdem nicht. Im neuen Jahr sind weitere Arbeiten geplant. So müssen die Lamellen im Turmbereich und an den Fenstern erneuert werden. Weitere Pläne gibt es im Innenbereich. Dort soll die Kirchendecke über dem Altar erneuert werden. Wann, das steht allerdings noch nicht fest. Der Kirchenbeirat rechnet hier mit Kosten bis zu 3000 Euro. „Das wollen wir unbedingt noch machen“, sagt Erika Jung.

Jetzt freuen sich die Kirchenbeiräte aber erstmal auf den Jahreswechsel. Silvester gibt es eine kleine Andacht, an der auch Gemeindeglieder aus den umliegenden Dörfern immer gern teilnehmen.

Die Kirche „Zur Himmelspforte“ in Wölpern wurde im 11./12. Jahrhundert erbaut. Im Dreißigjährgen Krieg wurde das Gotteshaus bis auf die Grundmauern zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1664. 1828/29 wurde der Kirchturm höher gebaut.

Von Nico Fliegner