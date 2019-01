Wöllmen/Gostemitz

Sie sind klein und überschaubar – die Friedhöfe in den Dörfern Gostemitz und Wöllmen. Umso mehr machte eine Randnotiz im jüngsten Gemeinderat hellhörig: Für beide Friedhöfe ist es um die Zukunft und den weiteren Bestand eher schlecht gestellt. Denn die Gebühren, die eingenommen werden, reichen nicht, um die Kosten zu begleichen. In Wöllmen und Gostemitz liegen die bei 25 Euro pro Jahr für die Friedhofsunterhaltung. Eine Einzelgrabstelle (Erdbestattung) kostet beispielsweise 500 Euro. Würde man die Friedhöfe rein wirtschaftlich betrachten, müssten sie über kurz oder lang aufgegeben werden. Doch der Kirchgemeinde ist freilich nicht daran gelegen.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

„Es ist gar nicht so einfach, die Friedhöfe zu erhalten“, sagt der evangelische Pfarrer Friedemann Krumbiegel. Das treffe besonders auf die zu, wo es keine oder selten Beerdigungen gebe. Und dies seien Wöllmen und Gostemitz. So versucht die Kirchgemeinde seit einiger Zeit Leute zu finden, die sich ehrenamtlich um die Pflege kümmern. „Fleißige Helfer gesucht!“ steht auf einem Plakat, das am Eingang zum Gottesacker in Wöllmen angebracht ist. Helfer sind willkommen, die übers Jahr den Rasen mähen, zirka viermal. „Wir wollen unsere Wiesen ausblühen lassen, damit die Insekten Lebensraum finden“, schreibt der Beirat der Kirchgemeinde Wöllmen. Interessenten könnten sich im Pfarrbüro melden. Und nicht nur für Wöllmen gelte dieser Aufruf, sondern für alle Friedhöfe im Bereich Weltewitz.

Idee: Naturnahe Friedhöfe

Bis auf den Friedhof in Groitzsch, der in kommunaler Hand sind, sind für die anderen die Kirchgemeinden im Gebiet der Gemeinde verantwortlich. Ehrenamtliche könnten so helfen, die Kosten gering zu halten, wobei ihnen eine Aufwandsentschädigung gezahlt werde und die Sachkosten erstattet würden. „Wir sehen das Problem aber nicht nur von der wirtschaftlichen Seite und grundsätzlich wollen wir alle Friedhöfe erhalten“, betont Pfarrer Krumbiegel. Deshalb gelte es auch, neue Wege zu gehen, beispielsweise bei den Bestattungen. Ähnlich eines Friedwaldes könnten Friedhöfe naturbelassen bleiben und eine Alternative sein für Menschen, die in so einem Umfeld zur Ruhe gebettet werden wollen.

Friedhofsmauer in Wöllmen bröckelt

Dabei sind die kleinen Friedhöfe nur ein Problem, wobei die Gemeinde zuletzt signalisiert hatte, entsprechend ihrer Möglichkeiten zu unterstützen, indem sie Technik für Pflegearbeiten bereitstellt. Immerhin sind auf den Friedhöfen Christen wie Nicht-Christen beerdigt. Mit Blick auf Wöllmen sind inzwischen erhebliche Schäden an der Friedhofsmauer erkennbar. An mehreren Stellen bröckelt das Mauerwerk, ist zum Teil schon abgeplatzt. Außerdem neigt sich die Mauer. Laut Friedemann sind das vermutlich Folgeschäden in Zusammenhang mit dem Straßenbau im Dorf. „Das ist für uns ein großer Kostenfaktor.“ Die Kirchgemeinde ist deshalb auch stets auf Spenden angewiesen.

Von Nico Fliegner