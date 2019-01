Eilenburg

Eine Zwischenlösung zur Wärmeversorgung der Kapelle konnte ebenso hergestellt werden. Der Anschluss der Kühlzellen an eine Luftwärmepumpe sei zwischenzeitlich erfolgt, wodurch die Abwärme der Kühlzellen in die neue Fußbodenheizung der Kapelle fließen kann und eine Temperierung der Kapelle ermöglicht. Eine zusätzliche Beheizung des Gebäudes ist dadurch nur noch an sehr kalten Wintertagen notwendig.

Mehrere Baumaßnahmen durchgeführt

Insgesamt wurden im ersten Bauabschnitt verschiedene Maßnahmen in und am Gebäudeteil der Kapelle umgesetzt. Demnach wurde eine behindertengerechte WC-Anlage gebaut, die Fußbodenheizung erneuert sowie ein Gas-Brennwertgerät und eine Luft-Wärmepumpe eingesetzt. Die Stadtverwaltung hat zudem die Elektroanlagen modernisieren und Innentüren instandsetzen lassen. Malerarbeiten erfolgten an den Wänden und Decken. Außerdem wurde die Erdgeschoss-Decke einschließlich des Zwischenbaus mit einer Dämmung versehen. Auch das Dach wurde neu eingedeckt und erhielt einen Dachreiter.

So viel kostete die Sanierung

Die Kosten des ersten Bauabschnittes beliefen sich den weiteren Angaben zufolge auf insgesamt 320 000 Euro. Laut Stadtverwaltung sei eine Weiterführung der Baumaßnahmen in Abhängigkeit der Nutzung des östlichen Gebäudeteiles und der finanziellen Voraussetzungen geplant.

Das gesamte Gebäude-Ensemble auf dem Friedhof Mansberg steht als Beispiel für die Friedhofsarchitektur der späten 1950er-Jahre unter Denkmalschutz. Damals war der Friedhof als zentraler Begräbnisort für ganz Eilenburg geplant.

Am Friedhof und den Gebäuden hatte es in der Vergangenheit immer wieder Kritik aus der Bevölkerung gegeben, weil die Gebäude in einem schlechten Zustand waren.

