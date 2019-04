Eilenburg

Der Tourismus- und Gewerbeverein sowie Unternehmen laden am Sonnabend zu einem Frühlingsfest nach Eilenburg ein. Von 8 bis 13 Uhr wird auf dem Marktplatz ein Programm geboten. Unter anderem treten die Tanzgruppen Eilenburg, Stimmungskunze und der Volkschor Eilenburg auf. Zudem gibt es Modepräsentationen. Kinder können sich auf eine Hüpfburg und Bastelspaß freuen. Außerdem werden Fahrräder codiert und das DRK stellt sich vor.

Verschiedene Radtouren

Mit einem Rad-Erlebnis-Tag wird dann einen Tag später, am Sonntag, die Fahrradsaison in Eilenburg eröffnet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden an diesem Tag unterschiedliche Touren geboten. Demnach geht es mit Stadtführerin Birgit Rabe ab 10.30 Uhr auf die Spuren des ersten Weltumwanderers Gustav Kögel. Für alle Naturliebenden und jene, die aktiv eine weitere Strecke radeln wollen, lohnt sich das Tourenangebot auf dem Mulderadweg um 11 und um 14 Uhr.

Infos zur „Eilenburger Schleife“

Neben den neuen E-Bike-Modellen, die beim Showtruck getestet werden können, wird rund um das Fahrradfahren informiert. Interessierte erfahren mehr über den Radweg „Eilenburger Schleife“ und über die Fernradwege in der Region. Das Buchhaus Eilenburg stellt die neuesten Fahrradkarten vor.

Nach der Radtour schlemmen

Auch für Kinder wird mit Bastelstraße, Schminken oder Springen auf der Hüpfburg einiges geboten. Das Autohaus Lieske wird mit Fahrzeugen und Fahrradtransportlösungen vor Ort sein. Nach erfolgreicher Radtour kann man sich von der Tierpark-Gaststätte mit Gegrilltem und Erfrischungen belohnen.

Initiatoren des Rad-Erlebnis-Tages in Eilenburg sind das Unternehmen Velo & Sport Paul an der Schwimmhalle und der Tourismus- und Gewerbeverein.

Von LVZ