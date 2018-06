Torgau

Historische Prominenz hat sich zum Tag der Sachsen in Torgau angesagt: Am 8. und 9. September soll ein prachtvolles Fürstentreffen zu einer Zeitreise ins 16. Jahrhundert einladen. Torgau, heute Hauptsitz der nordsächsischen Kreisverwaltung, war seinerzeit Hauptresidenz der ernestinischen Wettiner und damit quasi sächsische Hauptstadt.

Vor der Kulisse des berühmten Wendelsteins von Schloss Hartenfels werden nun beim Tag der Sachsen bedeutende Fürsten des 16. Jahrhunderts auftreten. Im Zentrum stehen die Kurfürsten Friedrich der Weise und Johann der Beständige mit Sophie von Mecklenburg sowie Johann Friedrich der Großmütige mit Sibylle von Kleve, deren Hochzeit 1527 auf Schloss Hartenfels gefeiert wurde.

Fürstenhochzeit in Torgau

Als Zeremonienmeister stellte Jörn Hänsel vom Verein Mittelsächsischer Kultursommer die Pläne für das Fürstentreffen vor – und kam als Einstimmung schon mal selbst im historischen Kostüm, und zwar als Hofmarschall Zacharias von Grünberg.

Zu erleben sind die Geschehnisse um die Vorbereitungen der Fürstenhochzeit, Mode, Musik und Tanz der Renaissance sowie historische Handwerkskunst vom Steinmetz bis zum Buchdrucker. Eröffnet wird das Fürstentreffen am Samstag, dem 8. September, um 10 Uhr mit dem Einzug des Hofstaates in den Schlosshof. Am Sonntag geben sich dann auch Martin Luther und Katharina von Bora die Ehre. Das Fürstentreffen ist eine Kooperation der Stadt Torgau mit dem Verein Mittelsächsischer Kultursommer.

Von st