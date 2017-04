Eilenburg-Zschettgau. „Im Märzen der Bauer“, heißt’s im Volkslied, das landwirtschaftliche Tätigkeiten übers Jahr beschreibt. Da ist vom Instandsetzen der Felder für die Saat die Rede. Doch beim Landgut im Eilenburger Ortsteil Zschettgau wurde dieser Tage schon geerntet und Futterroggen eingebracht. Das mag Landwirtschafts-Laien verwirren, aber für Insider ist es eine normale Sache. Denn hier geht es nicht um reifes Korn, das eventuell ins Brot verbacken wird. Im Gegenteil: „Körneransatz würde die Inhaltsstoffe bereits beeinträchtigen“, erklärt Tina Kissmann. Sie stammt aus der Nachbargemeinde Zschepplin, hat in Hohenprießnitz gelernt, in Halle Agrarwissenschaft studiert, arbeitet heute für den in Gerichshain ansässigen Landmaschinenvertrieb, der Gerät und Personal für solche Feldarbeit zur Verfügung stellt.

Futter für die Biogasanlage

Bei dieser Frühjahrs-Ernte geht es um die in den Pflanzen während der vergangenen Monate gespeicherte Energie in Form von Kohlehydraten. Den Futterroggen könnten zwar Kühe gut verdauen. Doch das Landgut hält Schweine, die Grasartiges ähnlich schlecht verwerten wie Menschen. Aber in Zschettgau gibt es die Biogasanlage. An sie soll die Zwischenfrucht, die auch dazu angebaut wird, um Erosion auf den Feldern zu verhindern, in den kommenden Monaten verfüttert werden. Nicht alles auf einmal. Zwischenstation sind Silos. „Vom Volumen her sind es 25 Prozent der Ausgangsstoffe, die übers Jahr in die Biogasanlage kommen. Von der Energieausbeute her sind es zirka 10 Prozent“, erläutert Reiner Dietrich, Geschäftsführer des Landgutes. Und die Halme müssen auch für die Gasanlage, die ebenso die Hinterlassenschaften der Schweine verwertet, erst besser verdaulich gemacht werden.

Rollendes Labor

So laufen auf dem Feld mehrere Arbeitsgänge ab: Grünzeug abmähen, an Ort und Stelle leicht antrocknen lassen, dann mit dem Bandschwader auf eine Spur legen und schließlich häckseln und auf den Transportanhänger blasen. Mario Kässner ist auf so einem Häcksler unterwegs. Sein Arbeitsplatz wippt über mehreren Hundert Pferdestärken. Vor sich hat er nicht allein das Feld, sondern auch diverse Monitore. „Das ist ein rollendes Labor“, erklärt er. Da lässt sich nicht allein ablesen, wie feucht das Erntegut ist, sondern auch wie viel Energieausbeute es bringen wird. Bei richtiger Behandlung. Dazu gehört auch, dass zur besseren Verdauung in der Gasanlage gleich im Häcksler Milchsäurebakterien zugesetzt werden. „So ähnlich wie beim Sauerkraut“. Ist das Roggenkraut eingelagert, werden in Zschettgau die Felder für den Mais bestellt.

Von Heike Liesaus