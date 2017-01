Zschepplin. Der wegen der Vogelgrippe eingerichtete Sperrbezirk in Zschepplin ist am Donnerstag vom Landratsamt Nordsachsen aufgehoben worden. Seit der Feststellung der Wildvogel-Geflügelpest am 15. Dezember seien im Sperr- und Beobachtungsgebiet keine weiteren Befunde des hochpathogenen aviären Influenzavirus des Subtyps H5N8 bei Wildvögeln oder Nutzgeflügel nachgewiesen worden, begründete die Behörde in einer Mitteilung die Entscheidung.

Dennoch gibt es Beschränkungen: Im Beobachtungsgebiet im Zscheppliner Umland dürfen voraussichtlich bis zum 14. Januar gehaltene Vögel nicht zur Aufstockung des Wildvogelbestands freigelassen werden und die Jagd auf Federwild ist untersagt. Ungeachtet dessen bleibt die sachsenweite Aufstallpflicht weiterhin bestehen.

Mitte Dezember war bei einem Wildvogel in der Zscheppliner Kiesgrube die Geflügelpest festgestellt worden. Daraufhin richtete das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt per Allgemeinverfügung einen Sperrbezirk von drei und ein Beobachtungsgebiet von mindestens zehn Kilometern um den Fundort des Wildvogels ein. Die Grenzen des Sperrbezirkes und des Beobachtungsgebietes sind mit entsprechenden Hinweisschildern seit dem 15. Dezember ausgewiesen.

Von LVZ