Naundorf

Eingeschlagene Fenster und Türen, viel Wildwuchs drumherum: Den Einwohnern von Naundorf sind die zwei Neubaublöcke im Dorf, die ihrem Namen längst nicht mehr gerecht werden, ein Dorn im Auge. Sie gelten als Schandfleck. Doch der triste Zustand des gesamten Areals könnte in naher Zukunft Geschichte sein. Denn jetzt kommt Bewegung in die Sache. Wie Ortsvorsteher Erwin Nier (73) informierte, werden die zwei Geisterhäuser vom Amtsgericht versteigert. Bereits im September hatte die Gemeinde dazu eine entsprechende Information erhalten. Der Termin für die Versteigerung ist allerdings noch nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll es auch schon zwei Interessenten für die Häuser geben.

Hohe Grundsteuerschulden

Die zwei leerstehenden Wohnblöcke mit je 24 Wohnungen waren in den 1960er-Jahren errichtet worden. Selbst Erwin Nier hatte damals dort eine Wohnung bezogen. 1993 wurden die Blöcke dann verkauft, immer mehr Mieter zogen aus, bis sie völlig leer standen. Anfangs störte das nicht groß. Doch gerade in den letzten drei, vier Jahren gab es immer wieder Probleme mit Vandalismus, berichtet Nier. Die Gemeinde musste kostspielige Sicherungsmaßnahmen einleiten. Und nicht nur das: Die Eigentümer, die nicht aus der Region stammen, hatten sich um die Immobilien wenig gekümmert und weder Grundsteuer noch Zahlungen an den Abwasserverband geleistet. Laut Ortsvorsteher Nier dürfte sich inzwischen eine Grundsteuerschuld im hohen fünfstelligen Bereich angehäuft haben. Ob die Gemeinde die im Zuge der Versteigerung zurückerhält, ist allerdings unklar.

Was soll aus dem Grundstück werden?

Unklar ist auch, wie es nach der Versteigerung weitergeht. „Aus meiner Sicht kann der neue Eigentümer die Blöcke nur abreißen, um so Platz für neue Eigenheime zu schaffen. Oder man baut ein neues Mehrfamilienhaus oder ein Altenheim“, erzählt Nier und ist zuversichtlich. Die angekündigte Versteigerung sei ein erster wichtiger Schritt, damit die maroden Häuser für immer verschwinden.

Von Nico Fliegner