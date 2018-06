Nordsachsen

Das Geld soll einerseits zur Stärkung und andererseits zur Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit verwendet werden, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Zudem seien weitere Akteure gefragt, um neue Projekte ins Leben zu rufen.

Wer bekommt Geld?

Das betrifft zum Beispiel ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Soziales, Umwelt, Kultur und Sport in seiner breiten Vielfalt. Dafür stellt der Landkreis 15.000 Euro als Anreiz für tolle Ideen zur Verfügung. Ziel ist es, nachhaltige Aktivitäten zu verwirklichen, die den Menschen im Landkreis neue und interessante Betätigungsmöglichkeiten in ihrer Freizeit ermöglichen.

Ein Gremium unter der Leitung von Landrat Kai Emanuel (parteilos) wird eingehende Vorschläge begutachten und die besten Ideengeber können auf eine finanzielle Starthilfe zur Verwirklichung ihrer Projekte hoffen.

Kontakt zum Landratsamt

Weitere Informationen können per Mail unter Ehrenamtsbudget@lra-nordsachsen.de abgerufen oder schriftlich beim Landratsamt Nordsachsen, Schlossstraße 27, 04860 Torgau sowie telefonisch unter 03421 7581012 angefordert werden.

Von LVZ